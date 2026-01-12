Bu akşam hangi diziler var? 12 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Akşam saatleri yaklaşırken televizyon ekranlarında izleyicileri hangi yapımların beklediği merak konusu oldu. 12 Ocak tarihli yayın akışları netleşirken; ATV, Show TV, Now, TV8, TRT 1 ve Kanal D'nin prime time kuşağında ekrana gelecek dizi ve programlar izleyicilerin radarına girdi. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

12 OCAK 2026 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Zor Ölüm 5

22.00 Sonsuz Aşk

12 OCAK 2026 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Uzak Şehir

12 OCAK 2026 PAZARTESİ NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.15 Halef: Köklerin Çağrısı

19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20.00 Kıskanmak

23.00 Sahtekarlar

12 OCAK 2026 PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

07.00 Bahar

09.30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Düğün Dernek 2: Sünnet

22.30 Cici Babam

12 OCAK 2026 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Aramızda Kalsın

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 300: İmparatorluğun Yükselişi

22.00 300: İmparatorluğun Yükselişi

12 OCAK 2026 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.25 Kalk Gidelim

09.10 Adını Sen Koy

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.30 Kara Ağaç Destanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Cennetin Çocukları

12 OCAK 2026 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI