Bu akşam hangi diziler var? 12 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Akşam saatleri yaklaşırken televizyon karşısına geçmeyi planlayan izleyiciler, 12 Ocak Pazar akşamı hangi yapımların ekrana geleceğini araştırmaya başladı. Dizi ve program tercihlerini netleştirmek isteyenler için ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT 1 ve Kanal D'nin prime time yayın akışı gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.
12 OCAK 2026 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 atv Gün Ortası
- 14.00 Mutfak Bahane
- 16.00 Esra Erol'da
- 19.00 atv Ana Haber
- 20.00 Zor Ölüm 5
- 22.00 Sonsuz Aşk
12 OCAK 2026 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07.00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Arka Sokaklar
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Uzak Şehir
12 OCAK 2026 PAZARTESİ NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI
- 07.30 İlk Bakış
- 08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
- 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 Yasak Elma
- 13.30 En Hamarat Benim
- 16.15 Halef: Köklerin Çağrısı
- 19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
- 20.00 Kıskanmak
- 23.00 Sahtekarlar
12 OCAK 2026 PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 07.00 Bahar
- 09.30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 12.30 Gelin Evi
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 Show Ana Haber
- 20.00 Düğün Dernek 2: Sünnet
- 22.30 Cici Babam
12 OCAK 2026 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07.00 Aramızda Kalsın
- 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17.15 Erkenci Kuş
- 19.00 Star Haber
- 20.00 300: İmparatorluğun Yükselişi
- 22.00 300: İmparatorluğun Yükselişi
12 OCAK 2026 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06.25 Kalk Gidelim
- 09.10 Adını Sen Koy
- 10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13.15 Seksenler
- 14.30 Kara Ağaç Destanı
- 17.45 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Cennetin Çocukları
12 OCAK 2026 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI
- 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 08.30 Oynat Bakalım
- 09.00 Gel Konuşalım
- 12.30 Zahide Yetiş ile Sence?
- 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20.00 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026