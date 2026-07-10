Bu akşam hangi diziler var? 10 Temmuz yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
Televizyon izleyicileri, 10 Temmuz 2026 Cuma TV yayın akışı listesini araştırmaya devam ediyor. Ulusal kanallarda gün boyunca ekrana gelecek diziler, yarışma programları, haber bültenleri, sinema filmleri ve eğlence programları yakından takip edilirken, "Bugün TV'de ne var?", "10 Temmuz Cuma hangi programlar yayınlanacak?" ve "Bu akşam hangi dizi ve filmler ekrana gelecek?" soruları da arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
10 Temmuz 2026 Cuma TV yayın akışı, televizyon izleyicilerinin gündemindeki yerini koruyor. Gün boyunca ulusal kanallarda yayınlanacak haber programları, gündüz kuşağı yapımları, yarışmalar, diziler ve sinema filmleri ilgiyle takip edilirken, akşam kuşağında ekranlara gelecek yapımlar da merak ediliyor. İzleyiciler, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 yayın akışlarını inceleyerek favori programlarının saatlerini öğrenmek istiyor. İşte, 10 Temmuz 2026 Cuma güncel TV yayın akışı...
ATV
- 08.00 - Kahvaltı Haberleri
- 10.00 - Kırgın Çiçekler
- 13.00 - Gün Ortası
- 14.00 - Altı Üstü İstanbul
- 16.30 - A.B.İ
- 19.00 - ATV Ana Haber
- 20.00 - Altı Üstü İstanbul
- 23.20 - Aşk Tesadüfleri Sever
KANAL D
- 07.00 - Yabancı Damat
- 09.30 - Yaprak Dökümü
- 12.00 - Kanal D Haber Gün Ortası
- 13.00 - Magazin D Yaz
- 14.00 - Uzak Şehir
- 16.45 - Aşk-ı Memnu
- 18.30 - Kanal D Ana Haber
- 20.00 - Kuralsız Sokaklar
NOW TV
- 08.30 - Çalar Saat
- 10.00 - Her Yerde Sen
- 12.00 - Şahane Hayatım
- 14.45 - Sen Çal Kapımı
- 16.15 - Karagül
- 19.00 - NOW Ana Haber
- 20.00 - İki Gönül Bir Oluversin Gari
- 22.30 - Tolgshow Filtresiz
SHOW TV
- 06.00 - Yeni Gelin
- 08.15 - Cansu Canan ile Yeni Sayfa
- 10.00 - Bahar
- 12.30 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 15.00 - Kızılcık Şerbeti
- 18.25 - Show Haber
- 20.00 - Yaz Bir Şarkı
STAR TV
- 07.00 - İstanbullu Gelin
- 09.30 - Ateşböceği
- 12.00 - Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
- 14.00 - Aramızda Kalsın
- 16.30 - Erkenci Kuş
- 19.00 - Star Haber
- 20.00 - Doğanın Kanunu
- 23.00 - Karaoğlan Geliyor
TRT 1
- 06.55 - Hangimiz Sevmedik
- 09.45 - Kasaba Doktoru
- 13.15 - Seksenler
- 14.30 - Yürek Çıkmazı
- 17.45 - Lingo Türkiye
- 19.00 - Ana Haber
- 20.00 - Gassal
- 21.20 - Kupa Saati
- 22.00 - İspanya - Belçika
TV8
- 07.15 - Ebru ile 8'de Sağlık
- 08.30 - MasterChef Türkiye
- 10.00 - Gazete Magazin
- 14.00 - MasterChef Türkiye
- 20.00 - MasterChef Türkiye