Bu akşam hangi diziler var? 10 Temmuz yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

10 Temmuz 2026 Cuma TV yayın akışı, televizyon izleyicilerinin gündemindeki yerini koruyor. Gün boyunca ulusal kanallarda yayınlanacak haber programları, gündüz kuşağı yapımları, yarışmalar, diziler ve sinema filmleri ilgiyle takip edilirken, akşam kuşağında ekranlara gelecek yapımlar da merak ediliyor. İzleyiciler, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 yayın akışlarını inceleyerek favori programlarının saatlerini öğrenmek istiyor. İşte, 10 Temmuz 2026 Cuma güncel TV yayın akışı...

ATV

08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Kırgın Çiçekler

13.00 - Gün Ortası

14.00 - Altı Üstü İstanbul

16.30 - A.B.İ

19.00 - ATV Ana Haber

20.00 - Altı Üstü İstanbul

23.20 - Aşk Tesadüfleri Sever

KANAL D

07.00 - Yabancı Damat

09.30 - Yaprak Dökümü

12.00 - Kanal D Haber Gün Ortası

Gün Ortası 13.00 - Magazin D Yaz

D Yaz 14.00 - Uzak Şehir

16.45 - Aşk-ı Memnu

18.30 - Kanal D Ana Haber

20.00 - Kuralsız Sokaklar

NOW TV

08.30 - Çalar Saat

10.00 - Her Yerde Sen

12.00 - Şahane Hayatım

14.45 - Sen Çal Kapımı

16.15 - Karagül

19.00 - NOW Ana Haber

20.00 - İki Gönül Bir Oluversin Gari

22.30 - Tolgshow Filtresiz

SHOW TV

06.00 - Yeni Gelin

08.15 - Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 - Bahar

12.30 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

15.00 - Kızılcık Şerbeti

18.25 - Show Haber

20.00 - Yaz Bir Şarkı

STAR TV

07.00 - İstanbullu Gelin

09.30 - Ateşböceği

12.00 - Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

14.00 - Aramızda Kalsın

16.30 - Erkenci Kuş

19.00 - Star Haber

20.00 - Doğanın Kanunu

23.00 - Karaoğlan Geliyor

TRT 1

06.55 - Hangimiz Sevmedik

09.45 - Kasaba Doktoru

13.15 - Seksenler

14.30 - Yürek Çıkmazı

17.45 - Lingo Türkiye

19.00 - Ana Haber

20.00 - Gassal

21.20 - Kupa Saati

22.00 - İspanya - Belçika

TV8