Bu akşam hangi diziler var? 1 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

1 Ocak 2026 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında hareketli ve iddialı yapımlar izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Prime time kuşağında yayınlanacak dizi, yarışma ve sinema filmleriyle kanallar, yeni yılın ilk akşamını ekran başında geçirmek isteyenler için zengin ve alternatifli bir izleme deneyimi sunuyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 1 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

1 Ocak Perşembe akşamı yaklaşırken, televizyon kanallarının prime time kuşağı için belirlediği yayınlar izleyicilerin gündemine oturdu. Dizi, yarışma ve özel yapımlarla dolu akşam saatlerinde Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1 ve NOW TV ekranlarında yer alacak programlar merakla araştırılıyor. Akşam kuşağına ilişkin tüm detaylar haberin ilerleyen bölümünde yer alıyor.

ATV

  • 08.00 Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 Oscar Çöllerde
  • 10.35 Adanın Büyüsü
  • 13.00 atv Gün Ortası
  • 14.00 Mutfak Bahane
  • 16.00 Esra Erol'da
  • 19.00 atv Ana Haber
  • 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D

  • 07.00 Yabancı Damat
  • 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 Yaprak Dökümü
  • 13.45 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Arka Sokaklar
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Jurassic World
  • 22.30 Jurassic World

NOW TV (FOX TV)

  • 07.30 İlk Bakış
  • 08.00 Çalar Saat
  • 10.45 Zootropolis: Hayvanlar Şehri
  • 12.45 Yasak Elma
  • 13.30 En Hamarat Benim
  • 16.30 Kıskanmak
  • 19.00 Now Ana Haber
  • 20.00 Recep İvedik 2
  • 22.30 Halef: Köklerin Çağrısı

SHOW TV

  • 07.45 Japon İşi
  • 09.45 Eltilerin Savaşı
  • 12.30 Gelin Evi
  • 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18.45 Show Ana Haber
  • 20.00 Tur Rehberi
  • 22.15 Tur Rehberi

STAR TV

  • 07.00 Aramızda Kalsın
  • 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 16.15 Söz
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Yerli Dizi Tekrarı
  • 22.30 Yerli Dizi Tekrarı

TRT 1

  • 06.25 Kalk Gidelim
  • 09.25 Adını Sen Koy
  • 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 Seksenler
  • 14.05 Kasaba Doktoru
  • 17.00 Rafadan Tayfa / Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Ferdinand

TV8

  • 06.00 Tuzak
  • 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08.30 Oynat Bakalım
  • 09.00 Gel Konuşalım
  • 12.30 Zahide Yetiş'le Sence?
  • 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20.00 MasterChef Türkiye
