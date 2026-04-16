Bu akşam dizilerin yeni bölümleri var mı? Diziler bu akşam yayınlanacak mı? 16 Nisan TV yayın akışı!
15 Nisan akşamı yaşanan yayın akışı değişikliklerinin ardından televizyon izleyicileri gözünü 16 Nisan Perşembe yayın akışına çevirdi. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen üzücü olaylar nedeniyle bazı dizilerin yeni bölümleri ertelenmiş, ulusal kanallar yayınlarında değişikliğe gitmişti. Peki, bu akşam dizilerin yeni bölümleri var mı? Bu akşam diziler yayınlanacak mı? 16 Nisan TV yayın akışı haberimizde!
BU AKŞAM DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ VAR MI?
16 Nisan Perşembe itibarıyla ise televizyon kanallarının yayın planlarında büyük ölçüde normalleşmeye gidildiği görülüyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 gibi ulusal kanalların prime-time kuşağında yer alan dizilerini planlandığı şekilde yeni bölümleriyle ekrana getirmesi bekleniyor.
Yapılan son yayın akışı kontrollerine göre genel bir iptal veya toplu erteleme kararı bulunmuyor. Bu durum, izleyicilerin uzun süredir beklediği yeni bölümlerin bu akşam yayınlanacağı anlamına geliyor.
Özellikle prime-time saatlerinde yayınlanan diziler, gündüz kuşağı programları ve yarışmaların ardından akşam ekranlarında güçlü bir içerik akışı sunmaya devam edecek.
16 NİSAN TV YAYIN AKIŞI!
16 Nisan 2026 Perşembe günü televizyon ekranlarında oldukça yoğun bir yayın akışı dikkat çekiyor. Sabah kuşağında haber ve magazin programları yer alırken, öğle saatlerinde gündüz kuşağı programları, akşam saatlerinde ise diziler ve yarışma programları izleyiciyle buluşuyor.
Özellikle akşam kuşağı, diziler ve büyük yarışma programlarının aynı anda yayınlandığı güçlü bir rekabet ortamına sahne olacak.
Aşağıda ulusal kanalların 16 Nisan Perşembe gününe ait güncel yayın akış detayları yer almaktadır:
ATV YAYIN AKIŞI
ATV ekranlarında gün boyunca haber, magazin, yaşam ve yarışma programları izleyicilerle buluşuyor.
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 ATV Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
ATV’nin akşam kuşağında yer alan bilgi yarışması, izleyiciler tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor.
KANAL D YAYIN AKIŞI
Kanal D ekranlarında hem nostaljik diziler hem de sevilen yerli yapımlar gün boyunca yayınlanıyor.
07.00 Küçük Ağa
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Kılıbık
Özellikle “Arka Sokaklar” gibi uzun soluklu yapımlar, kanalın en çok takip edilen içerikleri arasında yer alıyor.
NOW TV YAYIN AKIŞI
NOW TV, gün boyunca hem gündüz kuşağı programları hem de akşam dizileriyle dikkat çekiyor.
07.30 İlk Bakış
08.00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Halef: Köklerin Çağrısı
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Halef: Köklerin Çağrısı
Akşam saatlerinde aynı dizinin yeni bölümüyle yeniden ekrana gelmesi, kanalın dramatik yapım stratejisini güçlendiriyor.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show TV ekranlarında gün boyunca eğlence ve yarışma programları öne çıkıyor.
06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08.00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
10.00 Bahar
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Delikanlı (Tekrar)
22.45 Güldür Güldür Show
Kanal, özellikle komedi ve talk-show içerikleriyle akşam kuşağında farklı bir izleyici kitlesine hitap ediyor.
STAR TV YAYIN AKIŞI
Star TV, nostaljik ve romantik yapımlarıyla gün boyunca geniş bir içerik sunuyor.
07.00 Sefirin Kızı
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Sevdiğim Sensin
Özellikle akşam saatlerindeki diziler, kanalın dramatik içerik gücünü artırıyor.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
TRT 1, gün boyu hem nostaljik diziler hem de yerli yapımlarla yayın akışını sürdürüyor.
06.30 Beni Böyle Sev
09.20 Adını Sen Koy
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.00 Benim Adım Melek
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Özel Ekip 2
23.00 Ölümcül Sular
TRT 1’in akşam kuşağında yer alan film ve diziler, özellikle aile izleyicisine hitap ediyor.
TV8 YAYIN AKIŞI
TV8 ekranlarında gün boyunca eğlence ve yarışma programları öne çıkıyor.
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Survivor Ekstra
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026
Özellikle “Survivor” yarışması, akşam kuşağının en çok izlenen yapımlarından biri olmaya devam ediyor.