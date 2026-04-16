Bu akşam dizilerin yeni bölümleri var mı? Diziler bu akşam yayınlanacak mı? 16 Nisan TV yayın akışı!

15 Nisan akşamı bazı ulusal kanallarda yaşanan yayın akışı değişiklikleri, izleyiciler arasında “Bu akşam dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı?” sorusunu gündeme taşımıştı. Toplumsal hassasiyet gerektiren gelişmeler nedeniyle bazı diziler yerine tekrar bölümler veya özel yayınlar ekranlara gelmişti. Peki, bu akşam dizilerin yeni bölümleri var mı? Bu akşam diziler yayınlanacak mı? 16 Nisan TV yayın akışı! Detaylar...

BU AKŞAM DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ VAR MI?

16 Nisan Perşembe itibarıyla ise televizyon kanallarının yayın planlarında büyük ölçüde normalleşmeye gidildiği görülüyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 gibi ulusal kanalların prime-time kuşağında yer alan dizilerini planlandığı şekilde yeni bölümleriyle ekrana getirmesi bekleniyor.

Yapılan son yayın akışı kontrollerine göre genel bir iptal veya toplu erteleme kararı bulunmuyor. Bu durum, izleyicilerin uzun süredir beklediği yeni bölümlerin bu akşam yayınlanacağı anlamına geliyor.

Özellikle prime-time saatlerinde yayınlanan diziler, gündüz kuşağı programları ve yarışmaların ardından akşam ekranlarında güçlü bir içerik akışı sunmaya devam edecek.

16 NİSAN TV YAYIN AKIŞI!

16 Nisan 2026 Perşembe günü televizyon ekranlarında oldukça yoğun bir yayın akışı dikkat çekiyor. Sabah kuşağında haber ve magazin programları yer alırken, öğle saatlerinde gündüz kuşağı programları, akşam saatlerinde ise diziler ve yarışma programları izleyiciyle buluşuyor.

Özellikle akşam kuşağı, diziler ve büyük yarışma programlarının aynı anda yayınlandığı güçlü bir rekabet ortamına sahne olacak.

Aşağıda ulusal kanalların 16 Nisan Perşembe gününe ait güncel yayın akış detayları yer almaktadır:

ATV YAYIN AKIŞI

ATV ekranlarında gün boyunca haber, magazin, yaşam ve yarışma programları izleyicilerle buluşuyor.

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

ATV’nin akşam kuşağında yer alan bilgi yarışması, izleyiciler tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D ekranlarında hem nostaljik diziler hem de sevilen yerli yapımlar gün boyunca yayınlanıyor.

07.00 Küçük Ağa

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Kılıbık

Özellikle “Arka Sokaklar” gibi uzun soluklu yapımlar, kanalın en çok takip edilen içerikleri arasında yer alıyor.

NOW TV YAYIN AKIŞI

NOW TV, gün boyunca hem gündüz kuşağı programları hem de akşam dizileriyle dikkat çekiyor.

07.30 İlk Bakış

08.00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Halef: Köklerin Çağrısı

19.00 NOW Ana Haber

20.00 Halef: Köklerin Çağrısı

Akşam saatlerinde aynı dizinin yeni bölümüyle yeniden ekrana gelmesi, kanalın dramatik yapım stratejisini güçlendiriyor.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV ekranlarında gün boyunca eğlence ve yarışma programları öne çıkıyor.

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08.00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Delikanlı (Tekrar)

22.45 Güldür Güldür Show

Kanal, özellikle komedi ve talk-show içerikleriyle akşam kuşağında farklı bir izleyici kitlesine hitap ediyor.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV, nostaljik ve romantik yapımlarıyla gün boyunca geniş bir içerik sunuyor.

07.00 Sefirin Kızı

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Sevdiğim Sensin

Özellikle akşam saatlerindeki diziler, kanalın dramatik içerik gücünü artırıyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1, gün boyu hem nostaljik diziler hem de yerli yapımlarla yayın akışını sürdürüyor.

06.30 Beni Böyle Sev

09.20 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.00 Benim Adım Melek

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Özel Ekip 2

23.00 Ölümcül Sular

TRT 1’in akşam kuşağında yer alan film ve diziler, özellikle aile izleyicisine hitap ediyor.

TV8 YAYIN AKIŞI

TV8 ekranlarında gün boyunca eğlence ve yarışma programları öne çıkıyor.

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Survivor Ekstra

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026

Özellikle “Survivor” yarışması, akşam kuşağının en çok izlenen yapımlarından biri olmaya devam ediyor.