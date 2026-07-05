Brezilya Norveç kaç kaç, Dünya Kupası Brezilya Norveç maçı bitti mi? Brezilya Norveç ÖZET - GOLLER nereden izlenir?

Dünya Kupası'nda heyecan Son 16 Turu maçlarıyla devam ediyor. Turnuvanın favorilerinden Brezilya, sürpriz sonuçlara imza atan Norveç ile çeyrek final bileti için karşı karşıya gelecek. Dev mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler ise "Brezilya Norveç hangi kanalda, Dünya Kupası Brezilya Norveç maçı nereden canlı izlenir?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte TRT 1 canlı yayın bilgileri ile Brezilya - Norveç maçının tarihi, saati ve yayın detayları.

BREZİLYA - NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda nefesleri kesecek mücadelelerden biri Brezilya ile Norveç arasında oynanacak. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Brezilya, sürpriz performansıyla dikkat çeken Norveç karşısında çeyrek final bileti arayacak. Dev karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbolseverler ise "Brezilya - Norveç maçı hangi kanalda?", "TRT 1 canlı yayın nasıl izlenir?" ve "Maç saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte Brezilya - Norveç maçına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...

BREZİLYA - NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda oynanacak Brezilya - Norveç karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyonun yanı sıra TRT 1'in resmi dijital yayın platformları üzerinden de anbean takip edebilecek.

BREZİLYA - NORVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN?

Brezilya ile Norveç arasındaki kritik Son 16 Turu mücadelesi, 5 Temmuz 2026 Pazar günü saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşmanın ardından kazanan ekip Dünya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdıracak.

BREZİLYA - NORVEÇ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Dünya Kupası Son 16 Turu'nun dikkat çeken karşılaşması, ABD'nin Texas eyaletindeki Houston kentinde bulunan NRG Stadyumu'nda oynanacak. Binlerce futbolseverin tribünden takip edeceği mücadele, milyonlarca kişi tarafından da ekran başından izlenecek.

TRT 1 CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Brezilya - Norveç maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1 yayınını televizyon, Türksat uydusu ve TRT'nin resmi internet platformları üzerinden takip edebilecek. Karşılaşma, Türkiye'de şifresiz olarak ekranlara gelecek.

TRT 1 GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ

TRT 1 HD yayınını uydu üzerinden izlemek isteyenler için güncel frekans bilgileri şu şekilde:

• Uydu: Türksat 4A

• Frekans: 11794

• Polarizasyon: V (Dikey)

• Sembol Oranı: 30000

• FEC: 3/4

Uydu alıcısında bu bilgilerin güncel olması, TRT 1 yayınlarının kesintisiz izlenebilmesi açısından önem taşıyor.

TRT 1 PLATFORM VE KANAL BİLGİLERİ

TRT 1, Türkiye'deki birçok dijital yayın platformunda yer alıyor. Kanal bilgileri ise şöyle:

• Digiturk: 23. kanal

• D-Smart: 26. kanal

• Kablo TV: 22. kanal

• Tivibu: 22. kanal

• Turkcell TV+: 21. kanal

• Fil Box: 20. kanal

• Vodafone TV: 21. kanal

Ayrıca TRT 1, Türksat uydusu üzerinden ve resmi internet yayını aracılığıyla da ücretsiz olarak izlenebiliyor.

DÜNYA KUPASI'NDA ÇEYREK FİNAL BİLETİ İÇİN DEV MÜCADELE

Brezilya ile Norveç arasında oynanacak Son 16 Turu karşılaşması, Dünya Kupası'nın en kritik eşleşmelerinden biri olarak gösteriliyor. Brezilya, favori kimliğiyle sahaya çıkarken Norveç ise sürpriz yaparak yoluna devam etmeyi hedefliyor. Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadelede kazanan takım çeyrek finale yükselerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım atacak.

BREZİLYA NORVEÇ KAÇ KAÇ?

Brezilya Norveç canlı skor: