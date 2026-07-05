Brezilya Norveç CANLI izleme linki var mı, Brezilya Norveç nereden CANLI izlenir, şifresiz izlenir?

Dünya Kupası'nda heyecan Son 16 Turu maçlarıyla devam ediyor. Turnuvanın favorilerinden Brezilya, sürpriz sonuçlara imza atan Norveç ile çeyrek final bileti için karşı karşıya gelecek. Dev mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler ise "Brezilya Norveç hangi kanalda, Dünya Kupası Brezilya Norveç maçı nereden canlı izlenir?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte TRT 1 canlı yayın bilgileri ile Brezilya - Norveç maçının tarihi, saati ve yayın detayları.

BREZİLYA - NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda futbolseverleri ekran başına kilitleyecek mücadelelerden biri Brezilya ile Norveç arasında oynanacak. Turnuvada yoluna devam etmek isteyen iki ekip, çeyrek final bileti için kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen taraftarlar ise "Brezilya - Norveç maçı hangi kanalda, saat kaçta?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte dev karşılaşmanın yayın bilgileri ve TRT 1 canlı yayın detayları...

BREZİLYA - NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda oynanacak Brezilya - Norveç karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Mücadele, televizyon yayınının yanı sıra TRT 1'in resmi dijital platformları üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek.

BREZİLYA - NORVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN?

Brezilya ile Norveç arasındaki kritik Son 16 Turu karşılaşması, 5 Temmuz 2026 Pazar günü saat 23.00'te başlayacak. Kazanan takım adını Dünya Kupası'nda çeyrek finale yazdıracak.

BREZİLYA - NORVEÇ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Dev mücadele, ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston kentindeki NRG Stadyumu'nda oynanacak. Dünya Kupası'nın önemli karşılaşmalarına ev sahipliği yapan statta iki ekip tur atlamak için sahaya çıkacak.

TRT 1 CANLI YAYIN İLE MAÇ NASIL İZLENİR?

Brezilya - Norveç maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1'i uydu yayını, kablo platformları ve resmi internet yayını üzerinden takip edebilecek. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak.

TRT 1 GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ

TRT 1 HD yayınını uydu üzerinden izlemek isteyenler için güncel yayın bilgileri şöyle:

• Uydu: Türksat 4A

• Frekans: 11794

• Polarizasyon: V (Dikey)

• Sembol Oranı: 30000

• FEC: 3/4

Bu frekans ayarlarıyla TRT 1'in yüksek çözünürlüklü yayınına erişim sağlanabiliyor.

TRT 1 HANGİ PLATFORMLARDA İZLENEBİLİR?

TRT 1, Türkiye'de birçok yayın platformu üzerinden izleyicilerle buluşuyor. Kanal bilgileri ise şu şekilde:

• Digiturk: 23. kanal

• D-Smart: 26. kanal

• Kablo TV: 22. kanal

• Tivibu: 22. kanal

• Turkcell TV+: 21. kanal

• Fil Box: 20. kanal

• Vodafone TV: 21. kanal

Ayrıca TRT 1, Türksat uydusu üzerinden ve resmi internet yayını aracılığıyla da canlı olarak takip edilebiliyor.

BREZİLYA VE NORVEÇ ÇEYREK FİNAL İÇİN SAHADA

Dünya futbolunun güçlü ekiplerinden Brezilya ile turnuvanın sürpriz yapabilecek takımlarından Norveç'in karşı karşıya geleceği Son 16 Turu mücadelesi büyük heyecana sahne olacak. Çeyrek finale yükselmek isteyen iki takımın mücadelesi, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Özellikle turnuvanın kritik aşamasında oynanacak bu karşılaşmanın yüksek tempolu ve çekişmeli geçmesi bekleniyor.