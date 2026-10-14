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2026 KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gündeminde branş bazında başarı sıralamaları yer almaya başladı. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumlarının sonuçları erişime açılırken adaylar, kendi mezuniyet alanlarına göre sıralamalarının ne zaman yayımlanacağını ve sonuç ekranına nasıl ulaşabileceklerini araştırıyor. Peki, Branş sıralaması neden açıklanmadı? KPSS lisans branş sırlaması ne zaman açıklanacak? Detaylar...

BRANŞ SIRALAMASI NEDEN AÇIKLANMADI?

2026 KPSS Lisans sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından adaylar, branş bazında başarı sıralamalarını kontrol etmek için sonuç ekranına yöneldi. Ancak mevcut sonuç ekranında adayların yalnızca Türkiye geneli başarı sıralaması bilgisi yer alıyor. Mezuniyet alanlarına göre oluşturulan branş sıralamaları ise henüz erişime açılmadı.

ÖSYM'nin veri tabanında yürütülen bu işlemin ardından hazırlanan branş sıralaması modülünün sisteme tanımlanması gerekiyor. Bu süreç tamamlanmadan adayların mezuniyet alanlarına göre sıralama bilgilerine erişmesi mümkün olmuyor.

Dolayısıyla 2026 KPSS Lisans sonuç ekranında branş sıralamalarının henüz bulunmaması, bu bilgilerin sonuçların açıklandığı ilk aşamada erişime sunulmamasıyla ilgili.

GEÇMİŞ YILLARDA KPSS BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki duyuruları incelendiğinde, KPSS Lisans branş bazında sıralamalarının sınav sonuçlarının açıklanmasından farklı tarihlerde erişime açıldığı görülüyor.

2024 yılında sınav sonuçları 23 Ağustos'ta açıklanırken branş sıralamaları 10 Eylül'de yayımlandı. 2023 yılında ise sonuçlar 25 Ağustos'ta, branş sıralamaları 13 Eylül'de açıklandı. 2022 yılında sonuçların 21 Ekim'de, branş sıralamalarının ise 1 Kasım'da erişime açıldığı duyuruldu.

Bu tarihler, geçmiş yıllarda branş sıralamalarının sonuçların açıklanmasından 11 ila 19 gün sonra yayımlandığını gösteriyor. 2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim'de açıklanırken branş sıralamalarının hangi tarihte erişime açılacağına ilişkin kesin tarih için ÖSYM'nin resmî duyurularının takip edilmesi gerekiyor.

KPSS LİSANS BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Lisans branş sıralamalarının açıklanacağı tarih, sonuçların ilan edilmesinin ardından adayların en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. 7 Ekim'de açıklanan 2026 KPSS Lisans sonuçlarının ardından adaylar, mezuniyet alanlarına göre oluşturulacak sıralamaların hangi tarihte yayımlanacağını merak ediyor.

ÖSYM'nin önceki yıllardaki sınav ve değerlendirme süreçlerinde branş bazındaki sıralamalar, sınav sonuçlarıyla aynı anda yayımlanmadı. Sonuçların ilan edilmesinin ardından adayların mezuniyet alanlarına göre sıralamalarının hazırlanması ve ilgili modülün erişime açılması için ayrıca bir süreç yürütüldü.

Önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında branş bazında sıralamaların, sınav sonuçlarının açıklanmasından sonraki 3 ila 7 gün içerisinde erişime açıldığı görülüyor. Bu takvim doğrultusunda, 7 Ekim'de açıklanan 2026 KPSS Lisans sonuçlarının ardından branş sıralamalarının da en geç önümüzdeki hafta ortasına kadar ÖSYM'nin resmî internet sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor.

ÖSYM KPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ÖSYM tarafından 2026 KPSS Lisans branş sıralamalarının erişime açılmasının ardından adaylar, kendi mezuniyet alanlarına göre oluşturulan sıralama bilgilerini çevrim içi olarak görüntüleyebilecek. Sorgulama işlemi, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek.

Adayların branş bazındaki sıralamalarını öğrenmek için izlemesi gereken adımlar şöyle:

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapın. İlk olarak ais.osym.gov.tr adresini açın.

Kimlik doğrulamasını tamamlayın. Sisteme T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresiyle veya e-Devlet şifresi kullanarak giriş yapın.

İlgili menüye ulaşın. Sisteme giriş yaptıktan sonra ana sayfada ya da sol taraftaki menüde bulunan “Başvurularım / Tercihlerim” sekmesine tıklayın.

2026 KPSS Lisans sınavını seçin. Açılan sınav listesinden “2026 - KPSS Lisans” seçeneğine girin.

Branş bazında sıralama bölümünü açın. Üst menüde yer alan “Branş Bazında Sıralama” bölümüne tıklayın.

Mezuniyet alanınızı belirleyin. YÖKSİS üzerinden sisteme aktarılan mezuniyet bilgileri arasından kendi alanınızı seçin.

Sıralama bilginizi görüntüleyin. Seçtiğiniz branşa ilişkin sıralama bilgisi sistemde yayımlanmışsa ilgili ekrandan görüntüleyebilirsiniz.

İşletme, Makine Mühendisliği veya Hemşirelik gibi mezuniyet alanlarına göre sıralama bilgileri, sistemde yer alan mezuniyet bilgileri üzerinden kontrol edilebilecek. Adayların kendi alanlarına ilişkin sonuçlara ulaşabilmesi için branş sıralaması bölümünün erişime açılmış olması gerekiyor.