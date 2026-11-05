Bradley Barcola kimdir? Liverpool'un 123 milyon sterlinlik Fransız kanat oyuncusu

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Liverpool'un bu yaz Paris Saint-Germain'e bonuslarla 123 milyon sterline kadar çıkabilecek bir bedel ödediği Bradley Barcola, Mohamed Salah'la kıyaslanmaktan rahatsız değil. 24 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu, Sky Sports'a verdiği röportajda "Ben Mohamed Salah değilim" dedi.

Kendi performansı için de "Henüz en iyi seviyeme ulaştığımı düşünmüyorum" diye konuştu.

BRADLEY BARCOLA MOHAMED SALAH HAKKINDA NE DEDİ?

Bradley Barcola, Mohamed Salah'a büyük saygı duyduğunu ve onu Liverpool'un efsanesi olarak gördüğünü söyledi. Salah'ın yerini doldurma baskısı hissetmediğini, kulüpte kendi izini bırakmak istediğini anlattı. Transfer bedelini kendisinin belirlemediğini, bu yüzden bunun da bir sorun olmadığını ekledi.

PSG'den neden ayrıldığı sorusuna "Benim için Paris Saint-Germain'den ayrılma zamanı uygundu" yanıtını verdi. Paris'teki ortamı bir aileye benzetti; takım arkadaşlarıyla vedalaşmanın zor olduğunu söyledi.

BRADLEY BARCOLA KİMDİR?

Bradley Barcola, Liverpool'da forma giyen Fransız kanat oyuncusu. Futbolu Olympique Lyon altyapısında öğrendi ve A takımda ilk maçına Kasım 2021'de çıktı. Lyon'da 47 maçta 7 gol attıktan sonra Ağustos 2023'te Paris Saint-Germain'e geçti.

Paris'teki üç sezonunda 152 maçta 39 gol attı, 35 gole de asist yaptı. En verimli dönemi 2024-25 sezonuydu: 21 gol, 18 asist. Liverpool'da, PSG'de de giydiği 29 numaralı formayı taşıyor.

BRADLEY BARCOLA KAÇ YAŞINDA?

Bradley Barcola 24 yaşında. 2 Eylül 2002'de Fransa'da doğdu.

BRADLEY BARCOLA NERELİ?

Bradley Barcola Fransız. Annesi Fransız, babası Togolu olduğu için Togo milli takımında da oynayabilirdi ama Fransa'yı seçti. Kardeşi Malcolm Barcola ise Togo milli takımında kaleci olarak forma giyiyor.

BRADLEY BARCOLA LİVERPOOL'A KAÇ PARAYA TRANSFER OLDU?

Bradley Barcola için Liverpool, Paris Saint-Germain'e 106 milyon sterlin bonservis bedeli ödedi; bonuslarla rakam 123 milyon sterline kadar çıkabiliyor. Transfer 31 Ağustos 2026'da açıklandı ve oyuncu 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Barcola, Alexander Isak ve Florian Wirtz'in ardından Liverpool tarihinin en pahalı üçüncü transferi oldu.

BRADLEY BARCOLA HANGİ KUPALARI KAZANDI?

Bradley Barcola, Paris Saint-Germain'deki üç sezonunun üçünde de Ligue 1 şampiyonu oldu. Kulüple 2024-25 ve 2025-26 sezonlarında iki kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı; PSG'nin ilk Şampiyonlar Ligi kupasını aldığı 2025 finalinde asist yaptı. Fransa Kupası'nı da iki kez kaldırdı.

BRADLEY BARCOLA FRANSA MİLLİ TAKIMINDA KAÇ GOL ATTI?

Bradley Barcola, Fransa A Milli Takımı'nda 32 maçta 6 gol attı. İlk maçına 5 Haziran 2024'te Lüksemburg'un 3-0 yenildiği özel maçta yedek olarak girdi. Eylül 2024'te İtalya'ya 13. saniyede attığı gol, Fransa milli takımı tarihinin en hızlı golü oldu.

2026 Dünya Kupası'nda Fransa'nın sekiz maçının hepsinde oynadı ve milli takımdaki altı golünün üçünü bu turnuvada attı. Fransa turnuvayı dördüncü bitirdi.