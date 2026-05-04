2026 yılı Anneler Günü öncesinde yayımlanan bir reklam filmi, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bosch tarafından hazırlanan ve sosyal medyada paylaşılan içerik, kısa sürede yoğun eleştirilerin odağı haline geldi. Reklamın yayınlanmasının ardından hem kamu otoriteleri hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan açıklamalar, sürecin seyrini belirledi. Peki, Bosch anneler günü reklamı neden yayından kaldırıldı? Bosch anneler günü reklam olayı nedir? Detaylar...

BOSCH ANNELER GÜNÜ REKLAMI NEDEN YAYINDAN KALDIRILDI?

Bosch’un 10 Mayıs Anneler Günü’ne özel olarak hazırladığı reklam filmi, kamuoyunda oluşan yoğun tepki üzerine yayından kaldırıldı. Reklamın kaldırılmasının temel nedeni, sosyal medyada oluşan eleştiriler ve resmî kurumların devreye girmesi oldu.

Reklam filmine yönelik eleştirilerde, içerikte yer alan bazı sahnelerin aile kurumunu hedef aldığı ve çocukların hayvanlarla aynı bağlamda gösterildiği yönünde değerlendirmeler öne çıktı. Bu durum, özellikle aile yapısına verilen önem çerçevesinde kamuoyunda hassasiyet oluşturdu.

Süreç içerisinde Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Annelik, reklam diline indirgenerek değersizleştirilecek bir kavram değildir"

Göktaş açıklamasının devamında şu sözlere yer verdi:

"Annelik gibi derin ve kurucu bir değerin, iletişim stratejileri uğruna esnetilmesini kabul etmiyoruz. Annelik, bir iletişim kurgusu değil, bir neslin ve bir geleceğin taşıyıcısıdır."

Öte yandan, Mehmet Daniş tarafından da konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Daniş, reklam filmi hakkında inceleme başlatıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Anayasamızın 41. maddesinde aile yapısının temel unsurları bellidir"

Tüm bu gelişmelerin ardından, reklam filmi Medina Turgul DDB Reklam Ajansı tarafından hazırlanmış olmasına rağmen, Bosch Home Türkiye’nin sosyal medya hesaplarından kaldırıldı.

BOSCH ANNELER GÜNÜ REKLAM OLAYI NEDİR?

Bosch Anneler Günü reklam olayı, bir markanın özel gün iletişimi kapsamında hazırladığı içeriğin, toplumsal değerler bağlamında tartışmaya açılmasıyla ortaya çıkan bir süreçtir.

Reklam filmi, Anneler Günü gibi toplumsal anlamı güçlü bir gün için hazırlanmış olmasına rağmen, içerikte kullanılan anlatım dili ve sahneler kamuoyunda farklı şekillerde yorumlandı. Özellikle çocukların ve hayvanların aynı bağlamda sunulması, eleştirilerin merkezinde yer aldı.

Bu gelişmeler sonrasında olay, yalnızca sosyal medya tepkileriyle sınırlı kalmayarak resmî kurumların da dahil olduğu bir inceleme sürecine dönüştü. RTÜK tarafından başlatılan inceleme, reklam içeriklerinin toplumsal değerlerle uyumu konusunu yeniden gündeme taşıdı.