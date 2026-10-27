Borussia Dortmund Werder Bremen maçı hangi kanalda, Borussia Dortmund Werder Bremen maçı nereden CANLI izlenir?

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Borussia Dortmund – Werder Bremen maçı bugün, 27 Ekim 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 22.45’te başlayacak. Karşılaşma, Türkiye’de S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak ve internet üzerinden izlenebilecek. İşte Borussia Dortmund – Werder Bremen maçının saati, stadı ve yayın bilgileri.

BORUSSİA DORTMUND WERDER BREMEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund ile Werder Bremen arasındaki Almanya Kupası karşılaşması, Türkiye’de S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

BORUSSİA DORTMUND WERDER BREMEN MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. S Sport Plus ücretli bir dijital platform olduğu için karşılaşma şifresiz olarak izlenemeyecek. Maçı takip etmek isteyenlerin S Sport Plus aboneliğine sahip olması gerekiyor.

BORUSSİA DORTMUND WERDER BREMEN MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı izlemek isteyenler, S Sport Plus’ın resmi internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden yayına ulaşabilecek. S Sport Plus’ın Digiturk, D-Smart, Tivibu veya benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmadığı için maç yalnızca internet üzerinden izlenebilecek. Akıllı televizyonlarda ise S Sport Plus uygulaması aracılığıyla yayın takip edilebiliyor.

BORUSSİA DORTMUND WERDER BREMEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma bugün, 27 Ekim 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 22.45’te, Almanya yerel saatiyle ise 20.45’te başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde güncel bilgilerin takip edilmesinde fayda var.

BORUSSİA DORTMUND WERDER BREMEN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Borussia Dortmund’un iç saha maçlarını oynadığı Signal Iduna Park’ta oynanacak. Almanya’nın en büyük futbol stadyumu olan Signal Iduna Park, “Sarı Duvar” olarak bilinen güney tribünüyle Avrupa’nın en etkileyici atmosferlerinden birine sahip.

KUPADA TEK MAÇ ELEME

Almanya Kupası’nda karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanıyor. Normal süre sonunda kazanan takım bir üst tura yükselirken, beraberlik halinde tur atlayan takım uzatma ve gerekirse penaltı atışlarıyla belirleniyor.

KUPANIN İKİ KÖKLÜ EKİBİ KARŞI KARŞIYA

Borussia Dortmund, Almanya Kupası’nı beş kez kazanan ve 1997’de Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Alman futbolunun en büyük kulüplerinden biri. Werder Bremen ise Almanya Kupası’nı altı kez kazanarak bu turnuvanın en başarılı kulüpleri arasında yer alıyor. Kupada güçlü bir geçmişe sahip iki takımın karşılaşması, turun en çekişmeli maçlarından biri olarak gösteriliyor.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı S Sport Plus üzerinden izlenmesi öneriliyor.