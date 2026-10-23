Galatasaray – Fenerbahçe biletleri ne zaman satışa çıkacak?

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Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıktı. Galatasaray Kulübü’nün duyurusuna göre öncelikli satış 23 Ekim Cuma günü saat 14.00’te başladı, genel satış ise 24 Ekim Cumartesi günü saat 11.00’de açılacak. Passo üzerinden satışa sunulan biletlerin fiyatları 2 bin 800 TL ile 60 bin TL arasında değişiyor. İşte derbi biletlerine dair tüm ayrıntılar.

GALATASARAY FENERBAHÇE BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Evet. Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin biletleri, 23 Ekim 2026 Cuma günü saat 14.00 itibarıyla satışa sunuldu. Biletler ilk aşamada öncelik hakkı bulunan taraftarlara açıldı.

ÖNCELİKLİ SATIŞ KİMLERİ KAPSIYOR?

Galatasaray’ın açıkladığı satış programına göre ilk aşamada GSPlus Premium üyeleri ile GSPara kredi kartı ve banka kartı sahipleri öncelikli olarak bilet alabiliyor. Bu satış, 23 Ekim Cuma günü saat 14.00’te başladı.

GENEL SATIŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Derbi biletlerinin genel satışı, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 11.00’de başlayacak. Genel satışta, Galatasaray logolu Passo taraftar kartına sahip olan taraftarlar bilet alabilecek. Biletlerin öncelikli satışta tükenme ihtimali bulunduğu için taraftarların satış saatini takip etmesi öneriliyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Derbi biletlerinin fiyatları, tribün kategorisine ve koltuk konumuna göre değişiyor. Biletler 2 bin 800 TL’den başlayıp 60 bin TL’ye kadar yükseliyor. Kategorilere göre ayrıntılı fiyat listesine Passo’daki satış ekranından ulaşılabiliyor.

DERBİ BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin biletleri, Passo’nun resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satışa sunuluyor. Bilet satın almak isteyen taraftarların Galatasaray logolu bir Passo kartına sahip olması gerekiyor. Uzmanlar, sosyal medyada ve resmi olmayan sitelerde satılan biletlere karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor.

GAZİ VE ENGELLİ TARAFTARLAR İÇİN BAŞVURU

Galatasaray, derbiyi tribünden izlemek isteyen gazi ve engelli taraftarlar için ayrı bir başvuru süreci de başlattı. Başvurusu kabul edilen taraftarlar, maç günü 10.00 ile 18.00 saatleri arasında RAMS Park’taki Aslanlı Yol Engelli Gişesi’nden tanımlama işlemlerini yaptırabilecek.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30’da RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. Derbi, İstanbul’da 25 Ekim Pazar günü düzenlenecek etkinlikler ve güvenlik tedbirleri dikkate alınarak pazartesi gününe alındı.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Derbinin, Trendyol Süper Lig’in yayıncı kuruluşu beIN Sports’un beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanması bekleniyor. Karşılaşma şifresiz yayınlanmayacak; maçı izlemek isteyenlerin beIN Sports aboneliğine sahip olması gerekiyor.