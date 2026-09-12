Boluspor Pendikspor maçı hangi kanalda, Boluspor Pendikspor maçı nereden CANLI izlenir?

Boluspor ile Pendikspor, futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadelede karşı karşıya geliyor. Maç öncesinde Boluspor Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? ve Boluspor Pendikspor maçı nereden CANLI izlenir? soruları gündeme gelirken, karşılaşmanın yayın bilgileri araştırılmaya devam ediyor.

12 EYLÜL 2026 BOLUSPOR-PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'de futbol heyecanı Boluspor ile Pendikspor karşılaşmasıyla devam ediyor. Futbolseverler, Boluspor Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak ve Boluspor Pendikspor maçı nereden CANLI izlenir? sorularının yanıtını araştırıyor. İki takımın karşı karşıya geleceği mücadele, 12 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak.

BOLUSPOR-PENDİKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Boluspor ile Pendikspor arasındaki mücadele 12 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada iki ekip de ligde önemli bir sonuç almak için sahaya çıkacak.

BOLUSPOR-PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği Boluspor-Pendikspor maçı hangi kanalda? sorusunun yanıtı belli oldu. Trendyol 1. Lig karşılaşması Bein Sports Max 1 ve TRT Türk ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi televizyon üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, ilgili platformlardan yayına ulaşabilecek.

BOLUSPOR-PENDİKSPOR MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Boluspor-Pendikspor karşılaşmasını canlı izlemek isteyen futbolseverler, maç saatinde Bein Sports Max 1 ve TRT Türk yayınını takip edebilir. TRT Türk'ün internet üzerinden sunduğu canlı yayın seçeneği üzerinden de karşılaşmanın takip edilmesi mümkün olacak.

BEIN SPORTS MAX 1 HANGİ PLATFORMDA?

Bein Sports Max 1, verilen yayın bilgilerine göre Digiturk 82. kanal üzerinden izlenebiliyor. Kanal numaraları platformlara göre değişiklik gösterebileceğinden, izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi gerekiyor.

TRT TÜRK HANGİ KANALDA?

TRT Türk farklı televizyon platformlarında izleyicilerle buluşuyor. Kanal, verilen bilgilere göre Digiturk 48, D-Smart 109, Kablo TV 45, Tivibu 46, Turkcell TV+ 176, Fil Box 152 ve Vodafone TV 125. kanal üzerinden yayın yapıyor. TRT Türk'ün internet üzerinden canlı yayın seçeneği de bulunuyor.

BOLUSPOR-PENDİKSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Boluspor ile Pendikspor arasındaki Trendyol 1. Lig karşılaşması, Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. 12 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak mücadelede futbolseverler iki takımın sahadaki performansını takip edecek.

BOLUSPOR-PENDİKSPOR MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Boluspor-Pendikspor maçı 12 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele Bein Sports Max 1 ve TRT Türk kanallarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, yayın saatinde ilgili kanal ve platformlar üzerinden maça ulaşabilecek.