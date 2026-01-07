Bolu okullar tatil mi, 8 Ocak Perşembe Bolu'da okul yok mu (Bolu VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde okulların tatil olup olmadığı konusunda son kararı valilikler veriyor. Bolu Valiliği'nin kar tatili ile ilgili kararını bekleyen öğrenciler ve veliler, resmi açıklamanın yapılmasını sabırsızlıkla bekliyor.

BOLU HAVA DURUMU

Meteoroloji'den Uyarı: Dondurucu Soğuklar ve Kar Yağışı Kapıda!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son tahmin raporuna göre, bölge genelinde hafta ortasından itibaren dondurucu soğuklar ve kar yağışlı bir hava dalgası etkili olacak. Hafta başında görülen yağışlı hava, yerini aşırı düşük sıcaklıklara bırakıyor.

Hafta Ortasında Kar Yağışı Bekleniyor

Haftanın ilk yarısında yağışlı ve soğuk bir seyir izleyen hava durumu, Perşembe gününden itibaren kar yağışına dönüyor:

• 08 Ocak Perşembe: Güne sağanak yağışlı bir başlangıç beklenirken, en düşük sıcaklık 4°C, en yüksek sıcaklık ise 11°C civarında olacak.

• 09 Ocak Cuma: Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte sıcaklıklar hızla düşecek. Gece sıcaklığının -2°C'ye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

• 10 Ocak Cumartesi: Yağışların yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakması beklenirken, dondurucu soğuklar etkisini iyice hissettirecek. Gece sıcaklığının -10°C'ye kadar düşeceği öngörülüyor.

Hafta Sonu Nem Oranı Tavan Yapacak

Hafta sonuna doğru yağışların devam etmesiyle birlikte nem oranlarında ciddi bir artış yaşanacak:

• 11 Ocak Pazar: Karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişleri beklenirken nem oranı %96 seviyelerine ulaşacak.

• 12 Ocak Pazartesi: Yeni haftaya da kar yağışıyla girilecek; en düşük sıcaklık -1°C, en yüksek sıcaklık ise 2°C olacak.

Geçmiş Yılların Ortalamasının Altında

Bölgenin 1991-2020 yılları arasındaki verilerine bakıldığında, 11 Ocak tarihinde kaydedilen -15,2°C'lik en düşük sıcaklık rekoru bölgenin ne denli sert kış koşullarına sahip olduğunu gösteriyor. Mevcut tahminler bu ekstrem değerlere yaklaşmasa da, mevsim normallerinin altındaki dondurucu seyir dikkat çekiyor.

BOLU OKULLAR TATİL Mİ?

8 Ocak Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.