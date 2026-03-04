Bolu okullar tatil mi, 5 Mart Perşembe Bolu'da okul yok mu (BOLU VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Bolu'da okul yok mu, 5 Mart Perşembe eğitime ara mı verildi? Kar kalınlığının yer yer yarım metreyi aştığı kentte, haftanın ilk günü için kar tatili iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Özellikle yüksek rakımlı ilçelerde hayatı durma noktasına getiren hava şartları nedeniyle Bolu Valiliği tarafından yapılacak duyuru büyük bir merakla bekleniyor. 5 Mart Perşembe Bolu okul tatili haberlerine ilişkin resmi açıklamalar ve meteorolojik tahminlerin detayları içeriğimizde yer alıyor.

BOLU HAVA DURUMU

Bolu Dağı'nda Kar Geçişleri Etkili Olacak

BOLU – Önemli geçiş noktalarından biri olan Bolu'da, 5 Mart Perşembe günü kar yağışlı bir havanın hakim olması öngörülüyor. Gün içerisinde termometrelerin en yüksek 2°C'yi göstermesi beklenirken, gece saatlerinde gökyüzünün parçalı bulutlu bir hal alması ve sıcaklığın -7°C'ye kadar düşmesi tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde kar yağışı ihtimali %45 olarak kaydedilen şehirde, rüzgar batıdan saatte 11 mph hızla esecek. Nem oranının %75 civarında olacağı bildirilirken, özellikle Bolu Dağı güzergahını kullanacak sürücülerin gizli buzlanma riskine karşı tedbirli olmaları istendi.

BOLU OKULLAR TATİL Mİ?

5 Mart Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.