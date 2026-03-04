Haberler

Bolu okullar tatil mi, 5 Mart Perşembe Bolu'da okul yok mu (BOLU VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Bolu okullar tatil mi, 5 Mart Perşembe Bolu'da okul yok mu (BOLU VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da etkisini artıran dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışının ardından gözler valiliğe çevrildi: "5 Mart Perşembe Bolu'da okullar tatil mi?" Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz için yaptığı "yoğun kar" uyarıları sonrası veli ve öğrenciler, Bolu Valiliği kar tatili açıklaması için bekleyişe geçti. Buzlanma ve ulaşım zorlukları nedeniyle eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair tüm son dakika gelişmeleri ve il genelindeki okul durumunu haberimizden anlık olarak takip edebilirsiniz.

Bolu'da okul yok mu, 5 Mart Perşembe eğitime ara mı verildi? Kar kalınlığının yer yer yarım metreyi aştığı kentte, haftanın ilk günü için kar tatili iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Özellikle yüksek rakımlı ilçelerde hayatı durma noktasına getiren hava şartları nedeniyle Bolu Valiliği tarafından yapılacak duyuru büyük bir merakla bekleniyor. 5 Mart Perşembe Bolu okul tatili haberlerine ilişkin resmi açıklamalar ve meteorolojik tahminlerin detayları içeriğimizde yer alıyor.

BOLU HAVA DURUMU
Bolu Dağı'nda Kar Geçişleri Etkili Olacak

BOLU – Önemli geçiş noktalarından biri olan Bolu'da, 5 Mart Perşembe günü kar yağışlı bir havanın hakim olması öngörülüyor. Gün içerisinde termometrelerin en yüksek 2°C'yi göstermesi beklenirken, gece saatlerinde gökyüzünün parçalı bulutlu bir hal alması ve sıcaklığın -7°C'ye kadar düşmesi tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde kar yağışı ihtimali %45 olarak kaydedilen şehirde, rüzgar batıdan saatte 11 mph hızla esecek. Nem oranının %75 civarında olacağı bildirilirken, özellikle Bolu Dağı güzergahını kullanacak sürücülerin gizli buzlanma riskine karşı tedbirli olmaları istendi.

Bolu okullar tatil mi, 5 Mart Perşembe Bolu'da okul yok mu (BOLU VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

BOLU OKULLAR TATİL Mİ?

5 Mart Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hizbullah, Lübnan'da İsrail askerleri ile çatışmaya girdi

İsrail askerleri ile çatışmaya girdiler
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Lal Denizli'nin uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Netanyahu Trump'a hesap sordu: İran'la gizli ateşkes mi görüşülüyor?

O iddiaya çok kızdı! Netanyahu Trump'a hesap sordu
Rusya'dan İsveç'e nükleer silah tehdidi: Bunun sonuçları olacak

Savaş Avrupa'ya da sıçrayabilir! Rusya, o ülkeyi açık açık uyardı
Hizbullah, Lübnan'da İsrail askerleri ile çatışmaya girdi

İsrail askerleri ile çatışmaya girdiler
ABD ordusu saldırı görüntülerini paylaştı: Tarihte ilk kez kullanıldı

"Tarihte ilk kez kullanıldı" notuyla paylaştılar
Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu

Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu