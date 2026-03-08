Haberler

Bodrumspor Esenler Erokspor maçı hangi kanalda, Bodrumspor Esenler Erokspor maçı nereden CANLI izlenir?

Güncelleme:
Bodrumspor ile Esenler Erokspor arasındaki heyecan dolu maç futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Bodrumspor Esenler Erokspor maçı hangi kanalda yayınlanacak ve bu karşılaşmayı nereden canlı izleyebilirsiniz? Maçın yayın bilgileri ve canlı izleme seçenekleri haberimizde sizlerle.

Bodrumspor ve Esenler Erokspor, sezonun kritik mücadelelerinden birinde karşı karşıya geliyor. Futbol tutkunları "Bodrumspor Esenler Erokspor maçı nereden canlı izlenir?" sorusuna yanıt arıyor. Bu rehberimizde maçın yayın kanalı ve canlı izleme detaylarını bulabilirsiniz.

BODRUMSPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Bodrumspor ile Esenler Erokspor arasındaki heyecan dolu Trendyol 1. Lig mücadelesi futbolseverlerin merak ettiği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, bu kritik maç hangi kanallardan yayınlanacak ve saat kaçta başlayacak? İşte detaylar…

TRT SPOR'DAN CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN PLATFORM BİLGİLERİ

Bodrumspor-Esenler Erokspor karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Maçı Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallardan takip edebilirsiniz. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz şekilde izlemek de mümkün.

BEIN SPORTS 2'DEN ŞİFRELİ CANLI YAYIN SEÇENEĞİ

Maçı Bein Sports 2 üzerinden de takip etmek mümkün. Bein Sports 2, Digiturk 78 ve Kablo TV 233 numaralı kanallardan izlenebilir. Şifreli yayın seçeneği sayesinde maç keyfini yüksek kalite ile yaşayabilirsiniz.

BODRUMSPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Trendyol 1. Lig'in bu önemli karşılaşması 08 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Maç, akşam saat 20:00'de başlayacak ve tüm futbol tutkunları için nefes kesen anlar yaşanacak.

MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM

Bodrumspor ile Esenler Erokspor, Muğla'daki Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Hem ev sahibi avantajını kullanmak isteyen Bodrumspor hem de deplasmanda güçlü bir performans sergilemeyi hedefleyen Esenler Erokspor için kritik bir mücadele olacak.

