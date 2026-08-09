Bodrumspor Bursaspor maçı hangi kanalda, Bodrumspor Bursaspor maçı nereden CANLI izlenir?

Bodrumspor ile Bursaspor arasındaki mücadele öncesinde maçın yayın bilgileri gündemde. Karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbolseverler, Bodrumspor Bursaspor maçı nereden CANLI izlenir, maç hangi kanalda yayınlanacak ve saat kaçta başlayacak sorularına yanıt arıyor. İşte Bodrumspor Bursaspor maçının yayın bilgileri...

BODRUMSPOR BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Bodrumspor ile Bursaspor, Trendyol 1. Lig kapsamında futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmada karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen taraftarlar, Bodrumspor Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta ve nereden canlı izlenir? sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmanın yayınlanacağı kanallar ve canlı maç izleme bilgileri belli oldu.

Bodrumspor Bursaspor maçını ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler için karşılaşma Bein Sports 2 ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte Bodrumspor Bursaspor maçının yayın kanalı, saati, tarihi ve canlı izleme bilgileri...

BODRUMSPOR BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bodrumspor ile Bursaspor arasındaki Trendyol 1. Lig karşılaşması Bein Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı belirtilen yayın platformları üzerinden takip edebilecek.

BODRUMSPOR BURSASPOR MAÇI BEIN SPORTS 2 CANLI İZLE

Bodrumspor Bursaspor maçını Bein Sports 2 üzerinden izlemek isteyen izleyiciler, yayın platformlarının kanal bilgilerini kullanabilecek. Bein Sports 2, Digiturk 78. kanal üzerinden ve Türksat uydusu ile internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BODRUMSPOR BURSASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI İZLE

Karşılaşmayı TRT Spor ekranlarından takip etmek isteyen futbolseverler ise kanala farklı platformlar üzerinden ulaşabilecek. TRT Spor; Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70. kanal üzerinden izlenebilmektedir. TRT Spor ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak yayın yapmaktadır.

BODRUMSPOR BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Bodrumspor ile Bursaspor arasındaki mücadele 9 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak. İki takımın karşılaşacağı mücadele, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

BODRUMSPOR BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Bodrumspor Bursaspor maçı saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen taraftarların maç saatinden önce yayın platformlarında yerini alması bekleniyor.

BODRUMSPOR BURSASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bodrumspor ve Bursaspor'un karşı karşıya geleceği Trendyol 1. Lig mücadelesi, Muğla'da bulunan Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelede iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak için mücadele edecek.

BODRUMSPOR BURSASPOR MAÇI CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Futbolseverlerin merak ettiği Bodrumspor Bursaspor maçı hangi kanalda? sorusunun yanıtı belli oldu. Karşılaşma Bein Sports 2 ve TRT Spor üzerinden canlı yayınlanacak. Maç 9 Ağustos 2026 Pazar günü saat 21.30'da başlayacak ve Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak.