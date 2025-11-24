Blok3 kimdir? Blok3 kaç yaşında, nereli, gerçek adı ne?

Rap dünyasının son yıllarda yükselen yıldızı Blok3, şarkılarıyla milyonları peşinden sürüklüyor. Peki, sahne arkasındaki bu genç yetenek kim ve başarıya giden yolu nasıl çizdi? Blok3'ün müzik yolculuğu, hem hayranlarını hem de meraklıları ekran başına topluyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BLOK3 KİMDİR?

Blok3 sahne ismiyle tanınan Hakan Aydın, 15 Ağustos 2002 tarihinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan Blok3, hem Türkçe hem de yabancı rap dinleyerek müziğe yönelmiş ve kendi şarkılarını yazmaya başlamıştır.

Yazarlık ve müzik çalışmalarını birleştirmesi, özellikle pandemi sürecinde yoğunlaşmıştır. 20 Aralık 2020'de yayımladığı ilk single'ı "Mahalle" ile profesyonel müzik kariyerine adım atmıştır. Sahne adı Blok3, Hakan Aydın tarafından "Blok Üç" olarak okunmaktadır ve isminin aşk ile ilgili olduğuna dair söylentiler kesin bir dille reddedilmiştir.

BLOK3 KAÇ YAŞINDA?

Blok3, 15 Ağustos 2002 doğumlu olduğundan 23 yaşındadır. Henüz genç yaşına rağmen kısa sürede önemli bir hayran kitlesi edinmiş ve Türkiye'de ve uluslararası platformlarda tanınan bir rapçi haline gelmiştir.

BLOK3 NERELİ?

Blok3, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde doğmuş ve burada büyümüştür. Kocaeli, Blok3'ün müzik yolculuğu ve hayatının şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Halen Gebze'de ikamet etmektedir ve hem şehrin kültürel dokusundan hem de kendi köklerinden beslenerek müziğini geliştirmektedir.

BLOK3'ÜN KARİYERİ

Blok3'ün müzik kariyeri 2020'de yayımladığı "Mahalle" single'ı ile başlamıştır. Ardından "OKEY OKEY", "Woum Baby" ve "Patlat" şarkılarıyla büyük bir çıkış yakalayarak milyon satış rakamlarına ulaşmıştır. 2022'de "Vur" şarkısı ile uluslararası listelerde üst sıralara tırmanmış, 2023'te ise "Affetmem" parçasıyla YouTube üzerinde kısa sürede 60 milyon, Spotify'da ise 100 milyondan fazla dinlenme sayısına ulaşmıştır. Genç rapçi, 49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Rapçi" ödülünü kazanarak kariyerindeki önemli bir dönüm noktasını da geride bırakmıştır.

BLOK3'ÜN ŞARKILARI

Blok3'ün bugüne kadar yayımladığı şarkılar arasında hem solo parçalar hem de iş birlikleri yer almaktadır. Öne çıkan şarkıları şunlardır:

Mahalle (2020)

Wow (2021)

Okey Okey (2021)

Yallah (2021)

Freestyle#1 (2021)

Woum Baby (2021)

Ciro (2022)

Dacia (ft. Cenqa) (2022)

Patlat (2022)

Vur (2022)

Affetmem (2023)

Baybay (2023)

Yaptırıcaz Tırnaklarını (2023)

N'aptığını bilmesem de (2023)

Aklına ben gelicem (2023)

Salla Salla (2023)

Güzel ve İddialı (2024)

Laf (2024)

Habibi (ft. Stefflon Don) (2024)

ESC*BAR (2024)

Bu parçalar, Blok3'ün farklı tarz ve ritimlerdeki yeteneğini sergilemesine olanak tanımış ve genç yaşına rağmen rap müzik dünyasında sağlam bir yer edinmesini sağlamıştır.