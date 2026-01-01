Blok3 Keçi sözler: Blok3'ün Keçi şarkısının sözleri neler?
Blok3'ün "Keçi" şarkısı rap dünyasında büyük ilgi görüyor. Peki şarkının sözlerinde neler anlatılıyor? Dinleyiciler her bir dizeyi merak ediyor ve "Keçi"nin mesajı ile duygusu hakkında ipuçlarını araştırıyor. Şarkının sözleri neyi ifade ediyor, hangi detaylar öne çıkıyor, tüm bunlar merak konusu. Peki, Blok3 Keçi sözler: Blok3'ün Keçi şarkısının sözleri neler?
Blok3'ün "Keçi" şarkısı dinleyiciler arasında gündem yaratıyor. Şarkının sözleri neleri anlatıyor, hangi mesajları içeriyor? Her bir dize merak konusu olurken, "Keçi"nin hikayesi ve verdiği hisler takipçiler tarafından merakla araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
SÖZLERİ:
Hako, ey
Yey
İki sene önce evde davlumbaz (grr)
Şimdi hatun diyo', "Hadi Hako, bana -" (wouh)
Her zaman birdeyim, size vermem şans (ya)
Lokasyon Türkiye ama sigara Fas
Rolex'i verdim yeni sipariş
Hatunum Türk değil ki, Spanish (Hako, ya)
Bugün İstanbul, yarın Paris
Rahat ol, bebeğim, yapma panik (hişt)
Yatırımı koydum, artık yatıyorum
Ego değil, üstteyim, üstten bakıyorum (grr)
Sizin flex yaptığınız paraları
Yeğenime harçlık diye atıyorum (ha-ha-ha, amına koy'im)
Sizin çevreniz it, köpekle doluşur
Aslan, aslanlarla boğuşur (siktir, lan)
Maalesef Rusçayı bilmiyorum
Ama neyse ki para her dili konuşur (money talks, yeah)
Onlar bana kurulur (keçi)
Ben onları tanımam (keçi)
Bizde çözüm pa-pa-pa
Adım yoksa namım var (keçi)
Onlar bana kurulur (keçi)
Ben onları tanımam (keçi)
Bizde çözüm pa-pa-pa
Adım yoksa namım var
Düşme lüksüm yok (okay), gördüm en dibi
Hem güzel hem zor İstanbul gibi
Benim okulum yok, veremedim hiç CV
Bunu düşünürken magazin çekiyo'du beni
Tamam, dostum, sen ağasın, paşasın (sensin ya)
Seviyo'san iç vallahi, yarasın (iç, oğlum, iç)
O yılan bana dokunmasın da
İsterse iki bin yıl yaşasın (ver amcığa, ha-ha)
Eyvah eyvah, günah gecesi
Bu da kafayı taktı bana, illa -si varmış
Bu gece siftah, kırmam hevesi ama
Bi' da' görüşür müyüz, işte o bana kalmış (mümkün değil)
Gencim, güzelim, acımam, üzerim
Boya posa bakarım, sonra bi' süzerim
Hmm, ha, valla' severim
Kaç kere dedim, "Ben sizden biriyim"
Bu bize düşmez ama ben yine deniyi'm
Bebek, bi' şekil hallederim
Yakışıklı değilim ama sempatiğim diyelim
Onlar bana kurulur (keçi)
Ben onları tanımam (keçi)
Bizde çözüm pa-pa-pa
Adım yoksa namım var (keçi)
Onlar bana kurulur (keçi)
Ben onları tanımam (keçi)
Bizde çözüm pa-pa-pa
Adım yoksa namım var
Hmm, ha, valla' severim