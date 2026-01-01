Blok3 Keçi sözler: Blok3'ün Keçi şarkısının sözleri neler?

Blok3'ün "Keçi" şarkısı dinleyiciler arasında gündem yaratıyor. Şarkının sözleri neleri anlatıyor, hangi mesajları içeriyor? Her bir dize merak konusu olurken, "Keçi"nin hikayesi ve verdiği hisler takipçiler tarafından merakla araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SÖZLERİ:

Hako, ey

Yey

İki sene önce evde davlumbaz (grr)

Şimdi hatun diyo', "Hadi Hako, bana -" (wouh)

Her zaman birdeyim, size vermem şans (ya)

Lokasyon Türkiye ama sigara Fas

Rolex'i verdim yeni sipariş

Hatunum Türk değil ki, Spanish (Hako, ya)

Bugün İstanbul, yarın Paris

Rahat ol, bebeğim, yapma panik (hişt)

Yatırımı koydum, artık yatıyorum

Ego değil, üstteyim, üstten bakıyorum (grr)

Sizin flex yaptığınız paraları

Yeğenime harçlık diye atıyorum (ha-ha-ha, amına koy'im)

Sizin çevreniz it, köpekle doluşur

Aslan, aslanlarla boğuşur (siktir, lan)

Maalesef Rusçayı bilmiyorum

Ama neyse ki para her dili konuşur (money talks, yeah)

Onlar bana kurulur (keçi)

Ben onları tanımam (keçi)

Bizde çözüm pa-pa-pa

Adım yoksa namım var (keçi)

Onlar bana kurulur (keçi)

Ben onları tanımam (keçi)

Bizde çözüm pa-pa-pa

Adım yoksa namım var

Düşme lüksüm yok (okay), gördüm en dibi

Hem güzel hem zor İstanbul gibi

Benim okulum yok, veremedim hiç CV

Bunu düşünürken magazin çekiyo'du beni

Tamam, dostum, sen ağasın, paşasın (sensin ya)

Seviyo'san iç vallahi, yarasın (iç, oğlum, iç)

O yılan bana dokunmasın da

İsterse iki bin yıl yaşasın (ver amcığa, ha-ha)

Eyvah eyvah, günah gecesi

Bu da kafayı taktı bana, illa -si varmış

Bu gece siftah, kırmam hevesi ama

Bi' da' görüşür müyüz, işte o bana kalmış (mümkün değil)

Gencim, güzelim, acımam, üzerim

Boya posa bakarım, sonra bi' süzerim

Hmm, ha, valla' severim

Kaç kere dedim, "Ben sizden biriyim"

Bu bize düşmez ama ben yine deniyi'm

Bebek, bi' şekil hallederim

Yakışıklı değilim ama sempatiğim diyelim

Onlar bana kurulur (keçi)

Ben onları tanımam (keçi)

Bizde çözüm pa-pa-pa

Adım yoksa namım var (keçi)

Onlar bana kurulur (keçi)

Ben onları tanımam (keçi)

Bizde çözüm pa-pa-pa

Adım yoksa namım var

Hmm, ha, valla' severim