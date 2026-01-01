Haberler

Blok3 Keçi sözler: Blok3'ün Keçi şarkısının sözleri neler?

Blok3 Keçi sözler: Blok3'ün Keçi şarkısının sözleri neler?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Blok3'ün "Keçi" şarkısı rap dünyasında büyük ilgi görüyor. Peki şarkının sözlerinde neler anlatılıyor? Dinleyiciler her bir dizeyi merak ediyor ve "Keçi"nin mesajı ile duygusu hakkında ipuçlarını araştırıyor. Şarkının sözleri neyi ifade ediyor, hangi detaylar öne çıkıyor, tüm bunlar merak konusu. Peki, Blok3 Keçi sözler: Blok3'ün Keçi şarkısının sözleri neler?

Blok3'ün "Keçi" şarkısı dinleyiciler arasında gündem yaratıyor. Şarkının sözleri neleri anlatıyor, hangi mesajları içeriyor? Her bir dize merak konusu olurken, "Keçi"nin hikayesi ve verdiği hisler takipçiler tarafından merakla araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SÖZLERİ:

Hako, ey

Yey

İki sene önce evde davlumbaz (grr)

Şimdi hatun diyo', "Hadi Hako, bana -" (wouh)

Her zaman birdeyim, size vermem şans (ya)

Lokasyon Türkiye ama sigara Fas

Rolex'i verdim yeni sipariş

Hatunum Türk değil ki, Spanish (Hako, ya)

Bugün İstanbul, yarın Paris

Rahat ol, bebeğim, yapma panik (hişt)

Yatırımı koydum, artık yatıyorum

Ego değil, üstteyim, üstten bakıyorum (grr)

Sizin flex yaptığınız paraları

Yeğenime harçlık diye atıyorum (ha-ha-ha, amına koy'im)

Sizin çevreniz it, köpekle doluşur

Aslan, aslanlarla boğuşur (siktir, lan)

Maalesef Rusçayı bilmiyorum

Ama neyse ki para her dili konuşur (money talks, yeah)

Onlar bana kurulur (keçi)

Ben onları tanımam (keçi)

Bizde çözüm pa-pa-pa

Adım yoksa namım var (keçi)

Onlar bana kurulur (keçi)

Ben onları tanımam (keçi)

Bizde çözüm pa-pa-pa

Adım yoksa namım var

Düşme lüksüm yok (okay), gördüm en dibi

Hem güzel hem zor İstanbul gibi

Benim okulum yok, veremedim hiç CV

Bunu düşünürken magazin çekiyo'du beni

Tamam, dostum, sen ağasın, paşasın (sensin ya)

Blok3 Keçi sözler: Blok3'ün Keçi şarkısının sözleri neler?

Seviyo'san iç vallahi, yarasın (iç, oğlum, iç)

O yılan bana dokunmasın da

İsterse iki bin yıl yaşasın (ver amcığa, ha-ha)

Eyvah eyvah, günah gecesi

Bu da kafayı taktı bana, illa -si varmış

Bu gece siftah, kırmam hevesi ama

Bi' da' görüşür müyüz, işte o bana kalmış (mümkün değil)

Gencim, güzelim, acımam, üzerim

Boya posa bakarım, sonra bi' süzerim

Hmm, ha, valla' severim

Kaç kere dedim, "Ben sizden biriyim"

Bu bize düşmez ama ben yine deniyi'm

Bebek, bi' şekil hallederim

Yakışıklı değilim ama sempatiğim diyelim

Onlar bana kurulur (keçi)

Ben onları tanımam (keçi)

Bizde çözüm pa-pa-pa

Adım yoksa namım var (keçi)

Onlar bana kurulur (keçi)

Ben onları tanımam (keçi)

Bizde çözüm pa-pa-pa

Adım yoksa namım var

Hmm, ha, valla' severim

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Teklif aldı mı? Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe itirafı

Teklif aldı mı? Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe itirafı
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

Görüntü İstanbul'dan! Yeni yılın ilk gününde felaketi yaşadılar
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor
Galatasaray ocak ayında tam 7 maça çıkacak

Galatasaray ocak ayında bakın kaç maça çıkacak