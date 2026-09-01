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Bitshiabu kimdir, Bitshiabu kaç yaşıdna, nereli, mevkisi ne, Bitshiabu 10+4 genç kontenjanında mı?

Bitshiabu kimdir, Bitshiabu kaç yaşıdna, nereli, mevkisi ne, Bitshiabu 10+4 genç kontenjanında mı?
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Bitshiabu kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor? Transfer gündeminin dikkat çeken isimlerinden biri haline gelen Bitshiabu hakkında aramalar hız kazandı. Genç futbolcunun kariyeri, doğum tarihi, futbolculuk geçmişi ve sahadaki pozisyonu futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Bitshiabu U24 kontenjanında mı? Özellikle takım kadrosundaki yabancı ve genç oyuncu statüleri açısından Bitshiabu'nun hangi kontenjana dahil edileceği araştırılıyor. Futbolseverler, genç oyuncunun yaş kriterini karşılayıp karşılamadığını ve takım kadrosunda nasıl değerlendirileceğini öğrenmek istiyor.

BİTSHİABU KİMDİR?

Tam adı El Chadaille Bitshiabu olan futbolcu, Fransa doğumlu genç bir savunma oyuncusudur. 16 Mayıs 2005 doğumlu olan Bitshiabu, futbola Fransa'da başladı ve genç yaşta Avrupa'nın dikkat çeken kulüp altyapılarında forma giydi. UEFA kayıtlarında Fransız futbolcu olarak yer alan Bitshiabu, güncel olarak RB Leipzig kadrosunda savunma oyuncuları arasında bulunuyor.

BİTSHİABU KAÇ YAŞINDA?

16 Mayıs 2005 tarihinde dünyaya gelen Bitshiabu, 1 Eylül 2026 itibarıyla 21 yaşındadır. Genç yaşına rağmen üst düzey Avrupa futbolunda deneyim kazanan oyuncunun fiziksel özellikleri ve savunmadaki performansı kariyerinin öne çıkan noktaları arasında gösteriliyor.

BİTSHİABU NERELİ?

Bitshiabu Fransa doğumludur ve futbol dünyasında Fransız oyuncu olarak tanınmaktadır. UEFA ve RB Leipzig kayıtlarında oyuncunun uyruğu Fransa olarak gösteriliyor.

BİTSHİABU HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Bitshiabu'nun ana mevkisi stoper olarak öne çıkıyor. Genç futbolcu, savunmanın merkezinde görev yaparken fizik gücü ve ikili mücadelelerdeki özellikleriyle dikkat çekiyor. RB Leipzig'in resmi kadro sayfasında da savunma oyuncuları arasında listeleniyor.

BİTSHİABU GENÇ KONTENJANINDA MI?

Bitshiabu'nun genç kontenjanı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, özellikle Süper Lig'deki yabancı oyuncu kuralları bakımından önem taşıyor. TFF'nin 2026-2027 sezonu için açıkladığı düzenlemeye göre, kadroya 14 yabancı futbolcu yazılması halinde bu oyuncuların en az 4'ünün 1 Ocak 2003 veya sonrasında doğmuş olması gerekiyor. 16 Mayıs 2005 doğumlu Bitshiabu bu yaş kriterini karşılıyor.

Dolayısıyla Bitshiabu, yaş kriteri açısından genç yabancı oyuncu grubunda değerlendirilebilecek futbolcular arasında yer alıyor. Ancak oyuncunun hangi kontenjanda kullanılacağı, transferin gerçekleşeceği kulübün kadro planlaması ve ilgili sezonun resmi tescil uygulamalarına göre kesinleşecektir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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