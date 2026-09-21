Bist 100 SON DAKİKA! Borsa'da düşüş devam edecek mi, son durum nedir? Borsa neden düşüyor?

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Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı seyir devam etti. Cuma gününü yüzde 1,67 kayıpla tamamlayan BIST 100 endeksi, yeni güne de düşüşle başladı. Endeksteki kayıp saat 10.00 sularında yüzde 2'yi aşarken, yatırımcıların gözü Borsa İstanbul'daki son duruma ve gün içerisinde takip edilecek verilere çevrildi. Peki, Borsa'da düşüş devam edecek mi, son durum nedir? Borsa neden düşüyor? Detaylar...

BORSA'DA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 1,67 değer kaybederek 13.284,42 puandan günü tamamladı. Endeks, haftanın ilk işlem gününde ise önceki kapanışa göre 115,88 puan azalarak yüzde 0,87 düşüşle 13.168,54 puandan açıldı.

Saat 10.00 sularında BIST 100 endeksindeki düşüş yüzde 2'yi aştı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.000 ve 12.900 puan seviyelerini destek, 13.300 ve 13.400 puan seviyelerini ise direnç olarak takip ediyor.

Görsel Kaynak: investing.com

BORSA İSTANBUL'DA SON DURUM NEDİR?

BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe 13.168,54 puandan başladı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,09, holding endeksi ise yüzde 2,62 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında ulaştırma yüzde 0,21 ile değer kazanan sektör olurken, finansal kiralama faktoring yüzde 9,40 ile en fazla gerileyen sektör oldu.

Yurt içinde gün içerisinde kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verileri takip edilecek. Yurt dışında ise veri gündeminin sakin olması bekleniyor.

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

Borsa İstanbul'da cuma günü başlayan satış ağırlıklı seyir yeni haftanın ilk işlem gününde de devam etti. BIST 100 endeksi cuma gününü yüzde 1,67 düşüşle 13.284,42 puanda tamamladıktan sonra haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,87 kayıpla başladı.

Haftanın ilk işlem gününde küresel piyasalar ise ABD'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında liderler düzeyinde yapılacak görüşmelere ilişkin iyimserliklerin etkisiyle pozitif seyir izledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da BM 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti.

Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül'de duyurulan fon tasfiye usul ve esaslarında değişikliğe gitti. SPK'nın 21 Eylül tarihli duyurusuna göre, tasfiye konusu fonların portföy yapıları ve piyasa koşulları dikkate alınarak daha önce 3 ay olan süre 6 aya çıkarıldı. SPK, diğer hükümlerin aynı kaldığını ve 6 aylık sürenin tasfiyenin mutlaka 6 ay süreceği anlamına gelmediğini açıkladı.

BIST 100 endeksinde 13.000 ve 12.900 puan seviyeleri destek, 13.300 ve 13.400 puan seviyeleri ise direnç olarak izleniyor.

NOT: Haberde yer alan veriler tavsiye niteliği taşımamaktadır.