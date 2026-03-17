Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Dairesi Başkanlığı'nda görevli emniyet amiri Birson Ergene, Ankara'da boş bir arazide ölü bulundu. Peki, Birson Ergene kimdir? Birson Ergene neden öldü, intihar mı etti? Detaylar...

BİRSON ERGENE KİMDİR?

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Dairesi Başkanlığı'nda görevli emniyet amiri Birson Ergene, Ankara'da ölü bulunmasıyla gündeme geldi. Görev yaptığı TEM Dairesi'nde çeşitli görevlerde yer alan Ergene, Türkiye'nin güvenlik birimlerinde önemli bir pozisyonda çalışıyordu.

BİRSON ERGENE KAÇ YAŞINDAYDI?

Haber kaynaklarına göre Birson Ergene 35 yaşındaydı.

BİRSON ERGENE NERELİ?

Ergene'nin doğum yeri hakkında verdiğiniz bilgiye göre, memleketi belirtilmemiştir. Ancak ailesiyle yakın bağları olduğu ve Ankara'da görev yaptığı bilgisi mevcuttur.

BİRSON ERGENE NEDEN ÖLDÜ İNTİHAR MI ETTİ?

Birson Ergene, Ankara'da boş bir arazide ölü bulundu. Ölüm nedeni hakkında yapılan açıklamalara göre:

Ergene, yurt dışında görevlendirilmek için başvurduğu sınavda yazılı sınavda birinci oldu, ancak mülakatta elendi. Bu gelişmenin ardından intihar ettiği öne sürüldü. Ailesine bıraktığı iddia edilen mektupta, uğradığı haksızlıkları dile getirdiği belirtildi. Ayrıca borçları ve ekonomik sıkıntıları olduğu kaydedildi. Ölümüyle ilgili resmi soruşturma başlatıldı.