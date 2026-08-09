Biricik Sevgilim filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Biricik Sevgilim filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Biricik Sevgilim filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Biricik Sevgilim filmini izleyecek olanların merak ettiği Biricik Sevgilim konusu nedir, Biricik Sevgilim oyuncuları kimler ve Biricik Sevgilim özeti gibi konuları inceliyoruz.

BİRİCİK SEVGİLİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ? OYUNCULARI VE KONUSU

Biricik Sevgilim filmi, farklı hayatlara sahip iki insanın sınır tanımayan aşkını konu alan romantik yapımlardan biri olarak dikkat çekiyor. Beşiktaş Çarşısı'nda büyüyen taksi şoförü Mesut ile Avrupa'nın farklı kültür kentlerinde yetişen ve genç yaşında sosyoloji alanında doçent olan Nihan'ın yollarının kesişmesiyle başlayan hikâye, izleyicilere farklı yaşam tarzlarının bir araya geldiği bir aşk öyküsü sunuyor. Peki, Biricik Sevgilim filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Biricik Sevgilim filmi oyuncuları kimler ve konusu ne?

BİRİCİK SEVGİLİM FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Biricik Sevgilim, 2022 yapımı bir filmdir. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Mustafa Uğur Yağcıoğlu üstlenmiştir. Yapım, romantik hikâyesinin yanı sıra farklı sosyal çevrelerden gelen iki karakterin yaşadığı ilişki üzerinden dikkat çekiyor.

Filmde Mesut karakteri, eğitim hayatını sürdürememiş ancak hayatı boyunca dürüstlük ve mertlik ilkelerinden taviz vermemiş bir taksi şoförü olarak karşımıza çıkıyor. Nihan ise akademik başarıları ve yetiştiği çevre bakımından Mesut'tan oldukça farklı bir hayatın içerisinde bulunuyor.