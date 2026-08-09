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Evine 200 metre kala yere yığılan 72 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Evine 200 metre kala yere yığılan 72 yaşındaki adam hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
Evine 200 metre kala yere yığılan 72 yaşındaki adam hayatını kaybetti
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Eskişehir’de 72 yaşındaki Niyazi Akkurt, arkadaşlarıyla parkta alkol aldıktan sonra evine dönerken fenalaştı. Evine yaklaşık 200 metre kala yere yığılan Akkurt, çevredekilerin yardımıyla apartmanın önüne taşındı ancak yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayda, Akkurt’un kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda ortaya çıkacak.

  • Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 72 yaşındaki Niyazi Akkurt, parkta alkol aldıktan sonra evine yürürken evine yaklaşık 200 metre kala fenalaşıp yere yığıldı ve hayatını kaybetti.
  • Çevredekilerin battaniyeyle evinin önüne taşıdığı Akkurt'un ölümü şüpheli bulunarak kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.
  • Yaşlı adamın cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi Morgu'na kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir’de arkadaşlarıyla parkta alkol aldıktan sonra evine yürüyerek gitmek isteyen 72 yaşındaki Niyazi Akkurt, evine yaklaşık 200 metre kala fenalaşıp yere yığıldı. Çevredekilerin yardımıyla evinin önüne götürülen Akkurt’un hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümü şüpheli bulunan Akkurt’un kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.

EVİNE GİDERKEN BİRDEN FENALAŞTI 

Olay, Tepebaşı ilçesi Hacı Seyit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evli ve 2 çocuk babası Niyazi Akkurt, arkadaşlarıyla bir parkta buluşarak bir süre alkol aldı.

Daha sonra arkadaşlarının yanından ayrılan Akkurt, yürüyerek evine gitmek üzere yola çıktı. Ancak 72 yaşındaki adam, evine yaklaşık 200 metre mesafedeki Adalet Ağaoğlu Sokak'ta aniden rahatsızlanarak yere yığıldı.

ÇEVREDEKİLER YARDIMINA KOŞTU 

Akkurt'u yerde yarı baygın halde gören çevredekiler yardımına koştu. Çevrede bulunanlar, yaşlı adamı battaniyeye koyarak evinin önüne taşıdı.

Bir süre sonra Akkurt'un hareketsiz olduğunu ve kendilerine tepki vermediğini fark eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Niyazi Akkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Belediye tabibi tarafından ölümü şüpheli olarak değerlendirilen Akkurt'un cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

72 yaşındaki Akkurt'un kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDieffen:

desenize mort gitti

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Haber YorumlarıDüşünen adam:

Allah namazi emrediyor. Cumayla bayramla namaz eksik oluyor. Vakit namazı da farz hatta bayram ve teravihe önce geliyor. Emre itaat edin kurtuluşa eresiniz. Bu kalp temizliği ile olmaz. Allah rahmet eylesin.

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