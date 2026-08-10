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Arazöz devrildi, sürücünün ilk sözü başkana “Bana kızdın mı?” oldu

Arazöz devrildi, sürücünün ilk sözü başkana “Bana kızdın mı?” oldu Haber Videosunu İzle
Arazöz devrildi, sürücünün ilk sözü başkana “Bana kızdın mı?” oldu
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Kayseri’nin Tomarza ilçesinde devrilen belediye arazözünde sıkışarak yaralanan sürücünün, olay yerine gelen Belediye Başkanı Osman Koç’a “Başkanım bana kızdın mı?” diye sorması gülümseten anlara sahne oldu. Başkan Koç çocukluk arkadaşı olan sürücüyü, “Ne sana kızacağım oğlum, sen benim çocukluk arkadaşımsın.” diyerek teselli etti.

  • Kayseri'nin Tomarza ilçesinde belediyeye ait arazöz devrilmesi sonucu sürücü araç içinde sıkışarak yaralandı.
  • Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç, çocukluk arkadaşı olan yaralı sürücüyü 'Ne sana kızacağım oğlum' diyerek teselli etti.
  • Kurtarma ekipleri sıkışan sürücüyü çıkarıp hastaneye kaldırdı; sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde belediyeye ait arazözün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerle birlikte olay yerine gelen Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç, yaralı sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. Sürücünün Başkan Koç’a “Bana kızıyor musun başkanım?” diye sorması ise olay sırasında gülümseten anların yaşanmasına neden oldu.

ARAZÖZ DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Kaza, Kayseri’nin Tomarza ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tomarza Belediyesi’ne ait arazöz henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kazada araç sürücüsü kabin içerisinde sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç da çalışmaları takip etmek üzere olay yerine geldi.

YARALI SÜRÜCÜ BAŞKANI GÖRÜNCE SORDU

Hurdaya dönen aracın kabininde sıkışan sürücü, başucuna gelen Başkan Osman Koç’u görünce “Bana kızıyor musun başkanım?” diye sordu.

Başkan Koç ise çocukluk arkadaşı olan sürücünün bu sorusuna, elini tutarak karşılık verdi.

“NE SANA KIZACAĞIM OĞLUM”

Başkan Koç, yaralı sürücüyü sakinleştirmek için “Ne sana kızacağım oğlum, sen benim çocukluk arkadaşımsın. Kendini yorma kuzum, rahat ol. Kepçe de geliyor, ekipler de geliyor” ifadelerini kullandı.

Koç’un sürücüyü teselli ettiği anlarda ikili arasında duygusal ve bir o kadar da gülümseten anlar yaşandı.

EKİPLER SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ KURTARDI

Kurtarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu araç içerisinde sıkışan sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıferhat toraman:

o kameralar kapansın ondan sonra aynı soruyu birdaha sor

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