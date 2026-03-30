Bircan Bali ile Esra Balamir’in sunduğu programda, ünlü sunucu Zuhal Topal’ın kıyafet tarzına yönelik dikkat çeken eleştiriler gündeme oturdu. Bircan Bali, Topal’a yönelik yaptığı sert yorumlarla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Peki, Bircan Bali Zuhal Topal'a ne dedi? Bircan Bali Zuhal Topal olayı nedir? Detaylar...

BİRCAN BALİ ZUHAL TOPAL'A NE DEDİ?

Bali’nin eleştirileri, Topal’ın özellikle kıyafet seçimlerine odaklanıyordu. Eleştirilerin ardından Topal’ın hayranları sosyal medyada ünlü sunucuyu destekleyen mesajlar paylaşarak, Bali’ye tepki gösterdi.

Bircan Bali’nin Topal hakkında sarf ettiği ifadeler arasında şu dikkat çekici yorumlar bulunuyordu:

“İrisin ve bu iriliğinin farkına varmalısın. İrisin ve bazı kıyafetleri giymemelisin.”

Diğer sunucu Esra Balamir de Topal’ın kırmızı kombininde tercih ettiği elbise ve çorabı eleştirerek: “Bu kıyafeti, özellikle çorabı bana para verseler giymem. Siyahı belki olur ama kırmızıyı bana 350 bin TL verseler, ancak o şekilde giyerim.”

BİRCAN BALİ ZUHAL TOPAL OLAYI NEDİR?

Zuhal Topal olaya ilk kez yanıt verdi. Ünlü sunucu, Bircan Bali’nin eleştirilerine ilişkin şunları söyledi:

“Sunucu muymuş o, ben bilmiyorum. Ben yurt dışındaydım, eşim dedi, böyle böyle bir şey var. Allah Allah dedim sonra gösterdi bana birkaç bir şey. Sağ olsun sevenler, takip edenler, yıllardır beni evlerinden biri gibi görenler o kadar güzel cevaplar ve yorumlar yazmışlar ki. Benim bir şey dememe gerek yok, ben zaten çok muhatap alamam o tip insanları biliyorsunuz.”

Topal, eleştirilerin kişisel olmadığını ve kendisinin buna yanıt vermek zorunda olmadığını belirtti:

“Öyle yorumlar yapmak için ya modacı olmanız lazım, eğitiminizin olması lazım, bir bilgi ya da altyapı olması lazım, bir kültür. Benim de aile terbiyem buna müsaade etmez. Zaten bana gerek yok, insanlar çok güzel cevabını vermiş. Yani onlara yazılan yorumlar bana yazılsaydı ben sokağa çıkamazdım herhalde. Geçmiş olsun hepsine.”

Zuhal Topal’ın açıklamaları, olayın sosyal medyada daha da büyümesini önleyici nitelikteydi.

SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ VE BİRCAN BALİ’NİN YANITLARI

Bircan Bali, Topal’ın açıklamasının ardından Instagram hesabı üzerinden yeni paylaşımlar yapmaya devam etti. Bali’nin yorumları arasında şu ifadeler öne çıktı:

“Sürekli Seda ablanın artığı olan formatlara talip olan kadın değil mi ya altı üstü?”

“Yıllarca kurgulu programlar yapıp insanları kandıran tüm programlara insanları aptal yerine koymadıkları ve gerçekten alt yapı gerektiren programlar yapmalarını dilerim iyi haftalar.”

“Bi de Allah kimseye ismini bile bilmiyorum dediği insanın haberlerini ve yorumlarını oturup saatlerce okuyacak kadar boş vakit vermesin hem de tatildeyken.”

Bali ayrıca takipçilerine, olayın devamının geleceğine dair ipuçları verdi:

“Kız Birco yine dert oldun, daha dur acayip bişi daha söyliycem uykularınız kaçacak bekleyin…”

Bu açıklamalar, hem Topal hayranları hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun şekilde paylaşıldı.

ZUHAL TOPAL’DAN EKİBİNE VE HAYRANLARINA TEŞEKKÜR

Zuhal Topal, olayın ardından kendisine destek veren ekip üyelerine ve hayranlarına teşekkür etti. Topal, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Ekibinin içinden beni arayıp gizli gizli teşekkür eden, yıllardır biz neler çekiyoruz bi bilsen abla diyen isimleri veremem… Benim ekibim bana bunları söylese ben de insan içine çıkamazdım. Ben sana söyleyeyim çok yarışmacı ağırlamışsın hepsi ulaşıyor bana bir iki üç tıp…”

Topal’ın bu açıklamaları, olayın sadece kişisel bir tartışma değil, aynı zamanda uzun yıllardır süregelen bir program ve izleyici ilişkisi bağlamında yaşandığını ortaya koydu.