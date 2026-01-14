Bir dersten kalınca belge alınır mı, tek dersten kalınca takdir – teşekkür alınır mı?

Millî Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği kapsamında, teşekkür ve takdir belgeleri yalnızca derslerinin tamamından başarılı sayılan öğrencilere verilmektedir. Bu durum, herhangi bir dersten başarısız olan öğrencilerin belge almaya hak kazanıp kazanamayacağı ve özellikle tek ders zayıfla takdir ya da teşekkür belgesi alınıp alınamayacağı sorularını gündeme getirmektedir.

BİR DERSTEN KALINCA BELGE ALINIR MI?

Tek dersinden başarısız olan ancak genel not ortalaması belge almaya yeten öğrenciler, takdir ve teşekkür belgeleriyle ilgili ayrıntıları araştırıyor. Özellikle "tek dersten zayıf belge almaya engel mi?" sorusu öğrenciler ve veliler tarafından sıkça gündeme getiriliyor.

Millî Eğitim Bakanlığı'nın Ödül ve Disiplin Yönetmeliği'ne göre başarı belgeleri, derslerde düzenli başarı gösteren ve tüm derslerden geçer not alan öğrencilere veriliyor. Bu nedenle herhangi bir dersten 50,00'ın altında notu bulunan öğrenciler, ortalamaları yüksek olsa bile teşekkür ya da takdir belgesi alamıyor.

TAKDİR BELGESİ ALMA ŞARTLARI NELER?

Takdir Belgesi, akademik başarısı üst düzey olan öğrencilere verilen bir başarı belgesidir. Dönem sonunda tüm derslerden başarılı olan ve not ortalaması 85,00 ve üzeri olan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri bu belgeyi almaya hak kazanır. Tek bir dersten bile başarısız olunması durumunda takdir belgesi verilmez.

TEŞEKKÜR BELGESİ ALMA KOŞULLARI

Teşekkür Belgesi ise başarı düzeyi iyi olan öğrencilere verilir. Dönem sonu not ortalaması 70,00 ile 84,99 arasında olan ve tüm ders notları 50,00'ın üzerinde bulunan öğrenciler teşekkür belgesi alabilir. Derslerden herhangi birinde zayıf not bulunması, bu belgenin alınmasına engel teşkil eder.

TEK DERSTEN ZAYIF OLUNCA BELGE ALINIR MI?

Yönetmelik hükümlerine göre, tek bir dersten bile başarısız olan öğrenciler teşekkür ya da takdir belgesi almaya hak kazanamaz. Not ortalamasının yüksek olması bu durumu değiştirmez. Başarı belgeleri için temel şart, tüm derslerin geçilmiş olmasıdır.

ONUR VE ÜSTÜN BAŞARI BELGELERİ NASIL VERİLİR?

Akademik başarının yanı sıra örnek davranışlarıyla öne çıkan, sosyal etkinliklerde aktif rol alan ve okul kurallarına uyumlu öğrenciler ise farklı belgelerle ödüllendirilebilir. Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulu'nun değerlendirmesiyle verilen Onur Belgesi ve Üstün Başarı Belgesi, öğrencinin sadece ders notlarını değil, kişisel gelişimini ve sosyal katkılarını da esas alır.