Bir Baba Hindu filmi nerede çekildi? Bir Baba Hindu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

İzleyenleri ekrana bağlayan Bir Baba Hindu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bir Baba Hindu filmini izleyecek olanların merak ettiği Bir Baba Hindu konusu nedir, Bir Baba Hindu oyuncuları kimler ve Bir Baba Hindu özeti gibi konuları inceliyoruz.

BİR BABA HİNDU FİLMİNİN KONUSU

Fadıl, yaşadığı bölgede nam salmış, sertliğiyle tanınan bir mafya lideridir. Hayatı kurallar, güç ve korku üzerine kuruluyken, bir gün Hintli yoga eğitmeni Gundhi ile tanışması her şeyi değiştirir. Fadıl'ın malikânesinden kaçırılan Gundhi'nin ortadan kaybolmasıyla birlikte olaylar hız kazanır. Sevdiği kadını bulmakta kararlı olan Fadıl, en yakın dostu Hulusi'yle birlikte Hindistan'ın yolunu tutar. Amacı yalnızca Gundhi'yi kurtarmak değil, onun sevgisini de kazanmaktır. Ancak bu yolculuk düşündüğünden çok daha zorludur; çünkü Gundhi'nin annesi, Hindistan'daki en etkili suç örgütlerinden birinin başındadır.

BİR BABA HİNDU FİLMİ OYUNCU KADROSU

Filmin başrollerinde Sermiyan Midyat ve Nicole Faria yer alırken, kadroda Şafak Sezer, Burak Satıbol, Füsun Demirel ve Zeynep Kankonde gibi tanınmış isimler de bulunmaktadır.

BİR BABA HİNDU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Bir Baba Hindu filminin çekimleri, Hindistan'ın en büyük ve en hareketli şehirlerinden biri olan Mumbai'de gerçekleştirildi.