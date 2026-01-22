Haberler

Bir Baba Hindu filmi nerede çekildi? Bir Baba Hindu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Bir Baba Hindu filmi nerede çekildi? Bir Baba Hindu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Bir Baba Hindu filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Bir Baba Hindu konusu, özeti ve Bir Baba Hindu oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Bir Baba Hindu filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Bir Baba Hindu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bir Baba Hindu filmini izleyecek olanların merak ettiği Bir Baba Hindu konusu nedir, Bir Baba Hindu oyuncuları kimler ve Bir Baba Hindu özeti gibi konuları inceliyoruz.

BİR BABA HİNDU FİLMİNİN KONUSU

Fadıl, yaşadığı bölgede nam salmış, sertliğiyle tanınan bir mafya lideridir. Hayatı kurallar, güç ve korku üzerine kuruluyken, bir gün Hintli yoga eğitmeni Gundhi ile tanışması her şeyi değiştirir. Fadıl'ın malikânesinden kaçırılan Gundhi'nin ortadan kaybolmasıyla birlikte olaylar hız kazanır. Sevdiği kadını bulmakta kararlı olan Fadıl, en yakın dostu Hulusi'yle birlikte Hindistan'ın yolunu tutar. Amacı yalnızca Gundhi'yi kurtarmak değil, onun sevgisini de kazanmaktır. Ancak bu yolculuk düşündüğünden çok daha zorludur; çünkü Gundhi'nin annesi, Hindistan'daki en etkili suç örgütlerinden birinin başındadır.

Bir Baba Hindu filmi nerede çekildi? Bir Baba Hindu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

BİR BABA HİNDU FİLMİ OYUNCU KADROSU

Filmin başrollerinde Sermiyan Midyat ve Nicole Faria yer alırken, kadroda Şafak Sezer, Burak Satıbol, Füsun Demirel ve Zeynep Kankonde gibi tanınmış isimler de bulunmaktadır.

BİR BABA HİNDU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Bir Baba Hindu filminin çekimleri, Hindistan'ın en büyük ve en hareketli şehirlerinden biri olan Mumbai'de gerçekleştirildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olayların dinmediği İran'la ilgili net tavır
Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı

Olayların ardından o ilimizde yasak kararı geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek

Vatandaşın dert yandığı konu için olumlu mesaj: Rahatlayacaklar
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kiralamak için gittiği boş daire sonu oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu

Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Real Madrid stadyumda verdiği konserler sonrası gürültü kirliliği suçlamalarıyla karşı karşıya

Stadyumdaki konseri gürültü çıkıyor diye şikayet ettiler
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu

Hemşire vahşetinin odağındaki hastaneyle ilgili kan donduran detay
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu

Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Esat Yontunç havalimanında gözaltına alındı

Acun Ilıcalı'nın ortağı havalimanında gözaltına alındı
Aziz Yıldırım'ın Bursa molası: Dönercide 100 bin TL'lik şıklık

Aziz Yıldırım'ın kombininin değeri öyle böyle değil