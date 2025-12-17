Haberler

BioNTech aşısı Türkiye'ye hiç gelmedi mi? DMM iddiaları yanıtladı!

BioNTech aşısı Türkiye'ye hiç gelmedi mi? DMM iddiaları yanıtladı!
Güncelleme:
Gazeteci Fatih Ergin'in gündeme taşıdığı iddialara göre, Pfizer'in avukatları Türkiye'ye hiç BioNTech aşısı satılmadığını öne sürdü ve yurttaşlara uygulanan aşıların kaynağının belirsiz olabileceğini iddia etti. Peki, BioNTech aşısı Türkiye'ye gelmedi mi? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddiaları yanıtladı! Detaylar...

Gazeteci Fatih Ergin'in gündeme taşıdığı iddialar, Türkiye'de BioNTech aşısı Türkiye'ye gelmedi mi? sorusunu yeniden tartışmaya açtı. Ergin'in paylaştığı bilgilere göre, Pfizer'in avukatları Türkiye'ye hiçbir koronavirüs aşısı satmadıklarını öne sürdü ve yurttaşlara uygulanan "BioNTech" aşılarının kaynağının belirsiz olabileceğini iddia etti. Peki, BioNTech aşısı Türkiye'ye gelmedi mi? DMM iddiaları yanıtladı! Detaylar haberimizde...

BIONTECH AŞISI TÜRKİYE'YE GELMEDİ Mİ?

İddiaların merkezinde, bir yurttaş tarafından açılan dava ve bu dava sürecinde Pfizer'in avukatlarına atfedilen ifadeler bulunuyor. Söz konusu iddiaya göre, Pfizer'in hukuk temsilcileri Türkiye'ye herhangi bir koronavirüs aşısı satılmadığını öne sürdü. Bu beyan, "Türkiye'ye BioNTech aşısı hiç gelmedi mi?" sorusunu gündemin ilk sırasına taşıdı.

İddialar sosyal medya platformlarında kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, kamuoyunda ciddi bir güven tartışmasını da beraberinde getirdi. Aşının menşei, ruhsat süreci ve tedarik zinciri hakkında çeşitli spekülasyonlar ortaya atıldı.

BioNTech aşısı Türkiye'ye hiç gelmedi mi? DMM iddiaları yanıtladı!

BIONTECH AŞISI TÜRKİYE'YE HİÇ GELMEDİ İDDİALARI DOĞRU MU?

Ortaya atılan bu iddialara karşılık olarak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından kapsamlı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, BioNTech aşılarının Türkiye'ye geldiği ve uygulandığı net bir dille vurgulandı.

Aşağıda yer alan açıklamalar hiçbir şekilde değiştirilmeden, aynen aktarılmaktadır:

COVID-19'a karşı geliştirilen BioNTech mRNA aşıları, klinik kullanım amacıyla doğrudan BioNTech SE firmasından temin edilmiştir. Pandemiyle mücadele kapsamında, Mart 2021 tarihinden itibaren salgının son dönemlerine kadar söz konusu aşılar mevzuata uygun şekilde tedarik edilerek vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur.

Öte yandan salgın gibi küresel halk sağlığı acil durumlarında, aşı ve ilaçların temininde "Acil Kullanım Ön Onayı" mekanizması tüm dünyada işletilmektedir. BioNTech mRNA aşıları da Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası bilimsel otoritelerin acil kullanım ön onayı değerlendirmeleri esas alınarak Sağlık Bakanlığımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından temin edilmiş ve uygulanmıştır.

Dolayısıyla pandemi sürecinde yürütülen tüm aşılama faaliyetleri; insan sağlığının korunması önceliğiyle, bilimsel kriterler, şeffaflık ilkesi ve hukuki mevzuat çerçevesinde titizlikle gerçekleştirilmiştir.

Bu nedenle kamuoyunun, teknik ve hukuki bağlamından koparılarak dolaşıma sokulan, yanıltıcı ve gerçek dışı nitelik taşıyan iddialara itibar etmemesi önemle rica olunur.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
title