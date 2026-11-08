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Bingöl'de okullar tatil mi, 9 Kasım Pazartesi Bingöl'de okullar tatil mi?

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Bingöl'de okullar tatil mi, 9 Kasım Pazartesi Bingöl'de okullar tatil mi?
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Bingöl'de etkili olan kar yağışı, kentte günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışın etkisini sürdürmesiyle birlikte öğrencilerin ve velilerin gözü Bingöl Valiliği'nden gelecek açıklamaya çevrildi. Bingöl'de yaşayan vatandaşlar, 9 Kasım Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor.

Bingöl'de 9 Kasım Pazartesi günü için haberin hazırlandığı saatlerde açıklanmış bir okul tatili kararı bulunmuyor. Meteorolojik tahminlere göre kentte 9 Kasım Pazartesi günü havanın kar yağışlı olması bekleniyor. En yüksek sıcaklığın 10 derece, en düşük sıcaklığın ise 2 derece olacağı tahmin ediliyor. İşte Bingöl'de okulların durumuna ilişkin merak edilenler.

BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Bingöl'de okulların tatil edildiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bingöl Valiliği ya da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden şu ana kadar herhangi bir tatil duyurusu gelmedi. Hava koşullarının seyrine göre valiliğin akşam saatlerinde ya da sabah erken saatlerde açıklama yapması bekleniyor.

9 KASIM PAZARTESİ BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ?

9 Kasım Pazartesi günü Bingöl'de okulların tatil edilip edilmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Valilikten tatil kararı açıklanmadığı sürece okullarda eğitim öğretim normal şekilde devam edecek. İlçe bazında alınabilecek tatil kararları ise kaymakamlıklar tarafından duyurulabiliyor. Öğrenci ve velilerin resmi açıklamaları takip etmeleri öneriliyor.

BİNGÖL HAVA DURUMU 9 KASIM PAZARTESİ

Bingöl'de 9 Kasım Pazartesi günü havanın kar yağışlı olması bekleniyor. Gün içinde en yüksek sıcaklığın 10 derece, en düşük sıcaklığın ise 2 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Yağış nedeniyle yollarda kayganlık oluşabileceğinden sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

BİNGÖL KAR TATİLİ AÇIKLAMASI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Bingöl'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesine ilişkin kararlar Bingöl Valiliği tarafından açıklanıyor. Tatil kararları valiliğin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuruluyor. İlçelerde alınan tatil kararları ise kaymakamlıkların resmi hesaplarından paylaşılıyor.

KAR TATİLİ KARARINI KİM VERİR?

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesine ilişkin kararlar, il genelinde valilikler, ilçe genelinde ise kaymakamlıklar tarafından alınıyor. Kararlar, il afet ve acil durum koordinasyon kurullarının değerlendirmesinin ardından duyuruluyor. Meteorolojik uyarılar tek başına okulların tatil edildiği anlamına gelmiyor.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci ara tatil 16 Kasım 2026 Pazartesi ile 20 Kasım 2026 Cuma arasında yapılacak. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler 14 Kasım Cumartesi'den 22 Kasım Pazar'a kadar 9 gün tatil yapacak. Dersler 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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