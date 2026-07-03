BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2026 (meb.gov.tr) BİLSEM mülakat sonuçlarına nereden nasıl bakılır?

2026 BİLSEM sınav sonuçları için beklenen gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler ve veliler sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, BİLSEM mülakat sonuçlarına nereden nasıl bakılır? 2026 BİLSEM sınav sonuçları haberimizde.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2026

2026 yılı BİLSEM bireysel değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda 6 Nisan - 19 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sürecin tamamlanmasının ardından gözler sonuçların ilan edileceği tarihe çevrildi.

MEB tarafından yayımlanan resmi takvime göre, BİLSEM sınav sonuçları 2026 yılı için 3 Temmuz Cuma günü adayların erişimine açılacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, bireysel değerlendirme aşamasındaki durumlarını resmi sistemler üzerinden öğrenebilecek.

Bireysel değerlendirmelerde öğrencilerin genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik alanlarındaki yetenekleri değerlendirilirken, sonuçlar yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği resmi sorgulama ekranları üzerinden erişime sunulacak.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2026 uygulama takvimine göre, BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları 3 Temmuz 2026 Cuma günü erişime açılacak.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARINA NEREDEN NASIL BAKILIR?

BİLSEM bireysel değerlendirme (mülakat) sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sorgulama sistemleri üzerinden öğrenilebilecek.

Adaylar sonuçlarını;

e-Okul sistemi üzerinden,

meb.gov.tr adresinde yayımlanacak resmi sorgulama ekranı aracılığıyla,

T.C. kimlik numaraları ile görüntüleyebilecek.

Sonuçların açıklanmasının ardından bireysel değerlendirme neticeleri resmi sistemlerde erişime açılacak ve öğrenciler kendi sonuç bilgilerine buradan ulaşabilecek.

Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuza göre sonuçların kesinleşmesi ve itiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından Bilim ve Sanat Merkezlerine kayıt hakkı kazanan öğrenciler belirlenecek.

KESİN KAYIT TAKVİMİ DE NETLEŞTİ

2026 yılı BİLSEM uygulama takvimine göre bireysel değerlendirme sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt süreci başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 2026 yılı BİLSEM kesin kayıt işlemleri 27 Temmuz - 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Belirtilen kayıt tarihleri dışında herhangi bir kayıt işlemi yapılmayacak. Kayıt hakkı elde eden öğrencilerin işlemlerini Bakanlık tarafından ilan edilen takvim doğrultusunda tamamlamaları gerekiyor.

BİLSEM 2026 sürecinde bireysel değerlendirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler kayıt sürecine ilişkin işlemlerini resmi duyurular doğrultusunda takip edebilecek.