BİLSEM mülakat sonuçları neden açıklanmadı? MEB BİLSEM sınav sonuçları neden açıklanmıyor?

BİLSEM mülakat sonuçları neden açıklanmadı? 2026 BİLSEM bireysel değerlendirme süreci Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tamamlandı. Bireysel değerlendirme aşamasına katılan binlerce öğrenci ve veli, sonuçların açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor. MEB tarafından yayımlanan resmi takvime göre, BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları 3 Temmuz 2026 Cuma günü erişime açılacak.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI?

2026 BİLSEM bireysel değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığının ilan ettiği resmi takvim doğrultusunda yürütüldü. Süreç kapsamında bireysel değerlendirme uygulamaları 6 Nisan 2026 ile 19 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

MEB tarafından yayımlanan takvime göre bireysel değerlendirme sonuçlarının açıklanacağı tarih ise 3 Temmuz 2026 Cuma olarak belirlendi. Bu nedenle sonuçların paylaşımı, bakanlığın ilan ettiği resmi takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte adaylar değerlendirme sonuçlarını elektronik ortam üzerinden sorgulayabilecek.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 2026 BİLSEM bireysel değerlendirme sürecinin ardından sonuçlar 3 Temmuz 2026 Cuma günü açıklanacak.

Sonuçların yayımlanmasının ardından öğrenciler ve veliler, değerlendirme sonuçlarına e-Okul sistemi ile meb.gov.tr üzerinden ulaşabilecek. Sorgulama işlemleri T.C. kimlik numarası kullanılarak gerçekleştirilecek.

BİLSEM bireysel değerlendirmelerinde genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik alanlarında yapılan değerlendirmelerin sonuçları aynı tarihte erişime açılacak. Sonuçların kesinleşmesi ve itiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından bilim ve sanat merkezlerine kayıt hakkı kazanan öğrenciler belirlenecek.

KESİN KAYIT TAKVİMİ DE BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 takvimine göre BİLSEM kayıt dönemi 27 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 28 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.

Kayıt hakkı elde eden öğrencilerin işlemlerini belirtilen tarihler arasında tamamlamaları gerekecek. Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, belirtilen kayıt takvimi dışında kayıt işlemi gerçekleştirilmeyecek.

SONUÇLAR NEREDEN SORGULANACAK?

BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği resmi sorgulama ekranları üzerinden erişime açılacak.

Adaylar;

e-Okul sistemi,

MEB'in resmi internet sitesi (meb.gov.tr)

üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sonuçlarını görüntüleyebilecek.

Sonuçların açıklanmasının ardından kayıt hakkı kazanan öğrenciler için kayıt süreci, Milli Eğitim Bakanlığının ilan ettiği takvim doğrultusunda yürütülecek.