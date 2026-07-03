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Evin penceresinde yürüyen bebek yürekleri ağza getirdi

Evin penceresinde yürüyen bebek yürekleri ağza getirdi Haber Videosunu İzle
Evin penceresinde yürüyen bebek yürekleri ağza getirdi
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İstanbul Esenler'de annesinin kısa süreli dalgınlığını fırsat bilen bir bebek, 3'üncü kattaki korkuluk bulunmayan pencereye çıkarak mermer üzerinde yürüdü. Çevrede büyük paniğe neden olan olayda, anne son anda müdahale ederek bebeğini içeri aldı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenler'de 3'üncü kattaki bir dairenin penceresine çıkan bebek, korkuluk bulunmayan mermer üzerinde yürüyerek çevrede büyük paniğe neden oldu. Yürekleri ağza getiren olay, annenin son anda müdahalesiyle faciaya dönüşmeden atlatıldı.

KORKULUK OLMAYAN PENCEREYE ÇIKTI

Olay, Esenler Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, annesinin kısa süreli dalgınlığını fırsat bilen bebek, evin 3'üncü katındaki korkuluk bulunmayan pencereye çıkarak mermer üzerinde yürümeye başladı.

Penceredeki bebeği gören mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, bazı vatandaşlar olası bir düşme ihtimaline karşı binanın önünde önlem almaya çalıştı.

ANNE SON ANDA MÜDAHALE ETTİ

Durumu fark eden anne, vakit kaybetmeden bebeğini güvenli şekilde içeri alarak olası bir faciayı önledi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Mahallede yaşanan korku dolu anlar, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bebeğin pencere mermeri üzerinde yürüdüğü, çevredeki vatandaşların ise endişeyle olan biteni takip ettiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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