Bilecik okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Bilecik'te okul yok mu (BİLECİK VALİLİĞİ – KAR TATİL)?

Bilecik okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Bilecik'te okul yok mu (BİLECİK VALİLİĞİ – KAR TATİL)?
Güncelleme:
Bilecik'te 12 Ocak Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Bilecik Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil etti mi? Bilecik okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Bilecik'te okul yok mu?

12 Ocak Pazartesi günü Bilecik'teki okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Bilecik Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Okulların tatil olup olmadığı konusunda en güncel bilgilere ulaşmak için Bilecik Valiliği'nin resmi internet sitesini takip edebilirsiniz. Bilecik okullar tatil mi?

BİLECİK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan veriler ışığında, Bilecik ve çevresinde Ocak ayı ortasında dondurucu soğukların ve kar yağışının etkili olacağı bir döneme girilmektedir. Bölgenin geçmiş verileri, bu tarihlerde ekstrem kış koşullarının yaşanabildiğini göstermektedir.

Kar Yağışı ve Sıcaklık Düşüşü

Hafta başından itibaren Bilecik genelinde dondurucu etkiler ve yağışlı bir seyir izlenecektir:

• 12 Ocak Pazartesi: Haftanın ilk gününde kar yağışının etkili olması beklenirken, hava sıcaklığının en düşük 3 derece, en yüksek 6 derece seviyelerinde seyretmesi öngörülmektedir. Gün boyu nem oranının yüzde 96 gibi yüksek bir seviyede kalacağı tahmin edilmektedir.

• 13 Ocak Salı: Kar yağışının aralıklarla devam etmesi ve sıcaklıkların hissedilir derecede düşük kalması beklenmektedir.

• 14 Ocak Çarşamba: Yağışların yer yer etkisini sürdüreceği, özellikle gece saatlerinde dondurucu soğukların şehre hakim olacağı tahmin edilmektedir.

Bilecik okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Bilecik'te okul yok mu (BİLECİK VALİLİĞİ – KAR TATİL)?

Hafta Ortasında Buzlanma Riski

Haftanın ilerleyen günlerinde kar yağışının yanı sıra dondurucu hava dalgası etkisini koruyacaktır:

• 15 Ocak Perşembe: Kar yağışının etkisini azaltmasıyla birlikte gökyüzünün yer yer açılması ancak dondurucu ayazın artması beklenmektedir.

• 16 Ocak Cuma: Sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceği, ulaşımda aksamalar yaşanabileceği öngörülmektedir.

Geçmiş Yılların Ekstrem Kayıtları

Bilecik bölgesinin 1991-2020 yıllarını kapsayan geçmiş meteorolojik verilerine bakıldığında, 12 Ocak tarihinde sıfırın altında 11,6 derece gibi oldukça düşük uç sıcaklıkların kaydedildiği görülmektedir. Bu durum, bölgenin Ocak ayı ortasında her yıl sert kış koşullarına açık olduğunu kanıtlamaktadır.

Vatandaşlara Kritik Uyarılar

Uzmanlar, beklenen kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyarmaktadır. Özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, gizli buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin kış lastiği ve gerekli ekipmanlar olmadan trafiğe çıkmamaları büyük önem taşımaktadır.

BİLECİK OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
