Bez Bebek dizisinde kimler oyandı? Bez Bebek dizisinin oyuncu kadrosunda kimler vardı?

Türkiye'nin unutulmaz çocuk dizilerinden Bez Bebek, fantastik ve komedi unsurlarıyla izleyicilerin ilgisini çekmişti. Peki, bu renkli ve macera dolu dizide hangi oyuncular rol alıyordu? Ekranların sevilen karakterleri Nana'dan Hakan'a, Kulina'dan Şoker'e kadar herkesin arkasında hangi yetenekli oyuncular vardı? İşte Bez Bebek'in oyuncu kadrosu ve karakterleri hakkında merak edilen detaylar haberin devamında yer alıyor.

BEZ BEBEK DİZİSİNİN KONUSU NEYDİ?

Bez Bebek, fantastik ve eğlenceli bir hikâyeye sahip Türk televizyon dizisidir. Dizinin merkezinde, dünyada sahipleri tarafından terk edilen oyuncaklar bulunur. Bu oyuncaklar, "Oyuncak Dünyası" adı verilen masalsı bir yere gönderilir. Burada, bir bez bebek olan Nana, 100 yıllık hayalini gerçekleştirmek ister: İnsan gibi yaşamak ve insanlarla aynı duyguları hissetmek. Doğum gününde bu dileği kabul edilir; Nana artık gündüzleri insan gibi yaşarken geceleri tekrar bez bebeğe dönüşür. Bu durum bir yıl boyunca devam edecektir.

Nana'nın bu yeni hayatına uyum sağlama sürecinde, aynı dileğe sahip olan kötü kalpli oyuncak Şoker onun insan olmasını engellemeye çalışır. Nana ise Oyuncak Dünyası'ndaki kurallara rağmen insan olma hayalini gerçekleştirmek için mücadele eder.

Hikâyede, Nana'nın eski sahibi Makbule, Oyuncak Dünyası'nın koruyucusu Kulina, Şoker'in kötülükleri ve Nana'nın Hakan'a olan aşkı diziyi hem fantastik hem de dramatik bir hale getirir. Dizide dostluk, iyilik-kötülük çatışması, aile ve sevgi temaları ön plandadır.

BEZ BEBEK DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANDI?

Bez Bebek dizisi, 20 Eylül 2007 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelmiştir. Focus Film tarafından hazırlanan dizi, fantastik, komedi, çocuk ve dram türlerini bir araya getirerek geniş bir izleyici kitlesi kazanmıştır. Dizinin yapımcılığını Nilgün Sağyaşar, yönetmenliğini ise Serpil Kurtça üstlenmiştir.

BEZ BEBEK DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VARDI?

Bez Bebek dizisi, çok sayıda karakter ve oyuncuyu bir araya getirmiştir. Başlıca oyuncular ve karakterleri şunlardır:

Evrim Akın – Nana: 100 yıllık hayalini gerçekleştirmek isteyen iyi kalpli bez bebek.

Tan Sağtürk / Alpay Atalan – Hakan Ertürk: Nana'nın aşkı, kararsız ve zaman zaman duygusal çatışmalar yaşayan bir karakter.

Oya Aydoğan – Kulina/Sulina: Oyuncaklar Dünyası'nın koruyucusu ve Nana'yı kötülüklerden koruyan peri.

Sevinç Aktansel – Makbule: Nana'nın eski sahibi ve onun sırrını bilen kişilerden biri.

Mehmet Usta – Şoker: Kötü kalpli oyuncak, Nana'nın insan olmasını engellemeye çalışır.

Fatoş Kabasakal – Simge: Hakan'ın kötü niyetli nişanlısı.

Ege Tanman – Emre Ertürk: Hakan'ın büyük çocuğu, Nana'nın sırrını ikinci öğrenen kişi.

Reyhan Asena Keskinci – Yağmur Ertürk: Hakan'ın küçük çocuğu, Nana'nın sırrını ilk öğrenen kişi.

Sibel Kasapoğlu – Özge: Simge'nin kızı, Emre ile sürekli çatışma yaşayan bir karakter.

Tuğrul Arsever – Volkan Keskin: Hakan'ın iş ortağı ve diziye renk katan yan karakterlerden biri.

Turan Cihan Şimşek – Selim: Hakan'ın amcasının oğlu, aşk ve ilişkilerle ilgili yan hikâyelerde yer alır.

Begüm Öner – Petek: Okul müdüresinin yeğeni ve Selim'e aşıktır.

Elif Ceren Balıkçı – Pompirikya: Kulina'nın torunu ve okulda çeşitli maceralara karışır.

Deniz Özerman – Belgin: Okulun fen öğretmeni ve Volkan'a aşıktır.

Dizide ayrıca Şükran Ovalı, Yeliz Tektaş, Eda Yılmaz, Tevfik Yapıcı, Necip Memili, Fatoş Sılan, Ferdi Atuner, Pınar Aylin ve Yılmaz Gruda gibi oyuncular da önemli yan roller üstlenmiştir.

BEZ BEBEK DİZİSİ NE ZAMAN BİTTİ?

Bez Bebek dizisi, toplam 3 sezondan oluşmuş ve 2 Nisan 2010 tarihinde 101. bölümü ile final yaparak sona ermiştir. Dizinin tekrar bölümleri ise 1 Ağustos 2018'den itibaren a2 kanalında yayımlanmaya başlamış ve gördüğü büyük ilgi ile Türkiye'nin en çok tekrar edilen dizilerinden biri olmuştur.