Beylerbeyi Sarayı’nı ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, yaklaşan bayram tatili öncesinde sarayın açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Özellikle İstanbul’da tarihi mekanları gezmek isteyen yerli ve yabancı turistler, “Beylerbeyi Sarayı bayramda açık mı?” sorusuna yanıt arıyor. İşte bayram döneminde Beylerbeyi Sarayı’nın ziyaret saatleri ve merak edilen detaylar…
BEYLERBEYİ SARAYI BAYRAMDA AÇIK MI?
ZİYARET BİLGİLERİ
• Kapalı Günler: Pazartesi
• Gişe Açılış Saati: 09:00:00
• Gişe Kapanış Saati: 17:00:00
RESMİ TATİL VE DİNİ BAYRAMLARDA ZİYARETE AÇIK VE KAPALI OLUNAN GÜNLER
• Yılbaşı: Ziyarete Kapalı
• 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Ziyarete Açık
• 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Ziyarete Açık
• Ramazan Bayramı 1. Günü: Ziyarete Kapalı
• Ramazan Bayramı 2. Günü: Ziyarete Açık
• Ramazan Bayramı 3. Günü: Ziyarete Açık
• 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Ziyarete Açık
• 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: Ziyarete Açık
• Kurban Bayramı 1. Günü: Ziyarete Kapalı
• Kurban Bayramı 2. Günü: Ziyarete Açık
• Kurban Bayramı 3. Günü: Ziyarete Açık
• Kurban Bayramı 4. Günü: Ziyarete Açık
• 30 Ağustos Zafer Bayramı: Ziyarete Açık
• 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Ziyarete Açık
Beylerbeyi Sarayı
Beylerbeyi ve çevresinin yerleşim alanı olarak kullanılması tarihte oldukça gerilere, Bizans dönemine kadar gitmektedir. Farklı tarihsel dönemlerde inşa edilen yapıların ardından Sultan II. Mahmud (1808-1839) döneminde yaptırılan ahşap sarayın yanmasıyla Sultan Abdülaziz, 1863-1865 yılları arasında sarayı ve ek binaları yaptırmıştır. Mâbeyn ve Harem bölümlerinden oluşan saray ana binası ziyarete açıktır. Deniz Köşkleri ile üst set bahçelerle büyük havuzun etrafındaki Sarı Köşk, Mermer Köşk ve saltanat atlarını barındırmak amacıyla inşa edilmiş olan Ahır Köşk ise ziyarete kapalıdır.
Beylerbeyi Sarayı yazlık bir saraydır. Özellikle yabancı devlet misafirlerinin ağırlanmasında kullanılmıştır. Avusturya-Macaristan İmparatoru Franz Joseph (1869), Fransız İmparatoriçesi Eugénie (1869), Karadağ Prensi Nikola (1874) ve Alman İmparatoru II. Wilhelm gibi çok sayıda konuk burada ağırlanmıştır. Sultan II. Abdülhamid de tahttan indirildikten sonra hayatının son altı yılını burada geçirmiş ve 1918’de bu sarayda vefat etmiştir.
Çeşitli Batı üsluplarının Doğu üsluplarıyla kaynaştırıldığı sarayın iç mimarisi, kullanım özellikleri bakımından Türk evi planına benzemektedir. Bodrumla birlikte üç katlı olarak yapılmış olan sarayda 24 oda, 6 salon yer almaktadır. Taban döşemeleri, Mısır’dan getirtilen hasırlarla kaplıdır. Türk-Hereke yapımı halılar; Fransız Baccarat kristalinden avizeler; İngiliz, Fransız ve İstanbul-Haliç Tersanesi’nde yapılmış saatler ile Çin, Japon, Fransız, Alman ve Türk (Yıldız) porseleni vazolar, sarayın oda ve salonlarının dekorasyonunu tamamlamaktadır.
Beylerbeyi Sarayı’na Bağlı Ek Yapılar ve Bahçeler
Mermer Köşk: 1829-1832 yılları arasında Sultan II. Mahmud tarafından av köşkü olarak yaptırılan, içinde havuz ve sebili de bulunan Mermer Köşk, ismini dış duvarlarının mermerden yapılmış olmasından almaktadır.
Sarı Köşk: Mermer Köşk’ün yakınında yer alan Sarı Köşk, bir cephesiyle ormanlık alanın içerisinde yer alırken diğer cephesiyle dışarı doğru açılmaktadır. Bodrum üzerine iki kat olarak tasarlanan köşk, gerek tavan süslemeleri gerekse iç dekorasyonu ile birlikte döneminin özgün örneklerinden biridir.
Ahır Köşkü (Has Ahır): Mermer Köşk’ün ilerisinde saray bahçesinin son seddi üzerinde yer alan bu köşkte, Osmanlı’nın at kültürüne bakışını yansıtan özellikler bulunmaktadır. Giriş bölümünün tavanlarında at ve diğer hayvan figürleri resmedilmiştir. Ahır kısmı sağlı-sollu 20 bölümden oluşmaktadır. Avize ve diğer unsurlarda at başları ve gözlerini konu alan kabartmalar göze çarpmaktadır.
Saray Bahçeleri: 19. yüzyılın prestij yapılarından biri olan Beylerbeyi Sarayı’nın yukarıya doğru uzanan, birbirine merdiven ve rampalarla bağlanmış bahçelerinin günümüze kalan toplam alanı 70 dönüm civarındadır. Hasbahçedeki manolya ve kestane ağaçları ile Harem bahçesindeki ıhlamur ve setlerdeki Boğaziçi’nin simgesi erguvanların, Sultan II. Abdülhamid döneminde dikildiği bilinmektedir.
Deniz Köşkleri: Deniz köşkleri biri Mâbeyn, diğeri Harem’de (Valide sultana ait) olmak üzere çift olarak yapılmıştır. Birer bahçe kameriyesi görünümünde olan köşkler, belgelerde “çadır köşkleri”, “nevresm” (yeni tasarım, yeni model) köşkleri gibi tasarımın özgünlüğüne işaret eden isimlerle tanımlanmıştır. Köşklerin sekizgen örtüsü, çeşitli hayvan figürlerinden oluşan resimlerle bezelidir.