Bayram tatilinde kültürel gezi planı yapanların gündeminde Beylerbeyi Sarayı yer alıyor. Osmanlı döneminin önemli yapıları arasında bulunan sarayın bayram boyunca ziyaretçilere açık olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, Beylerbeyi Sarayı bayramda açık mı, ziyaret saatleri değişecek mi? İşte detaylar…

BEYLERBEYİ SARAYI BAYRAMDA AÇIK MI?

ZİYARET BİLGİLERİ

• Kapalı Günler: Pazartesi

• Gişe Açılış Saati: 09:00:00

• Gişe Kapanış Saati: 17:00:00

RESMİ TATİL VE DİNİ BAYRAMLARDA ZİYARETE AÇIK VE KAPALI OLUNAN GÜNLER

• Yılbaşı: Ziyarete Kapalı

• 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Ziyarete Açık

• 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Ziyarete Açık

• Ramazan Bayramı 1. Günü: Ziyarete Kapalı

• Ramazan Bayramı 2. Günü: Ziyarete Açık

• Ramazan Bayramı 3. Günü: Ziyarete Açık

• 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Ziyarete Açık

• 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: Ziyarete Açık

• Kurban Bayramı 1. Günü: Ziyarete Kapalı

• Kurban Bayramı 2. Günü: Ziyarete Açık

• Kurban Bayramı 3. Günü: Ziyarete Açık

• Kurban Bayramı 4. Günü: Ziyarete Açık

• 30 Ağustos Zafer Bayramı: Ziyarete Açık

• 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Ziyarete Açık

Beylerbeyi Sarayı

Beylerbeyi ve çevresinin yerleşim alanı olarak kullanılması tarihte oldukça gerilere, Bizans dönemine kadar gitmektedir. Farklı tarihsel dönemlerde inşa edilen yapıların ardından Sultan II. Mahmud (1808-1839) döneminde yaptırılan ahşap sarayın yanmasıyla Sultan Abdülaziz, 1863-1865 yılları arasında sarayı ve ek binaları yaptırmıştır. Mâbeyn ve Harem bölümlerinden oluşan saray ana binası ziyarete açıktır. Deniz Köşkleri ile üst set bahçelerle büyük havuzun etrafındaki Sarı Köşk, Mermer Köşk ve saltanat atlarını barındırmak amacıyla inşa edilmiş olan Ahır Köşk ise ziyarete kapalıdır.

Beylerbeyi Sarayı yazlık bir saraydır. Özellikle yabancı devlet misafirlerinin ağırlanmasında kullanılmıştır. Avusturya-Macaristan İmparatoru Franz Joseph (1869), Fransız İmparatoriçesi Eugénie (1869), Karadağ Prensi Nikola (1874) ve Alman İmparatoru II. Wilhelm gibi çok sayıda konuk burada ağırlanmıştır. Sultan II. Abdülhamid de tahttan indirildikten sonra hayatının son altı yılını burada geçirmiş ve 1918’de bu sarayda vefat etmiştir.

Çeşitli Batı üsluplarının Doğu üsluplarıyla kaynaştırıldığı sarayın iç mimarisi, kullanım özellikleri bakımından Türk evi planına benzemektedir. Bodrumla birlikte üç katlı olarak yapılmış olan sarayda 24 oda, 6 salon yer almaktadır. Taban döşemeleri, Mısır’dan getirtilen hasırlarla kaplıdır. Türk-Hereke yapımı halılar; Fransız Baccarat kristalinden avizeler; İngiliz, Fransız ve İstanbul-Haliç Tersanesi’nde yapılmış saatler ile Çin, Japon, Fransız, Alman ve Türk (Yıldız) porseleni vazolar, sarayın oda ve salonlarının dekorasyonunu tamamlamaktadır.