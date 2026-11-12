Beyaz Saray SON DAKİKA! ABD Beyaz Saray’da silahlı saldırı mı oldu, ölü var mı?

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ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı meydana geldi. Logan Circle bölgesinden gelen silah sesleri üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edilirken, polis 4 kişinin vurulduğunu doğruladı. Peki, ABD Beyaz Saray’da silahlı saldırı mı oldu, ölü var mı? Detaylar haberimizde.

BEYAZ SARAY YAKINLARINDA SİLAHLI SALDIRI MI OLDU?

Washington'da 12 Kasım 2026 Perşembe sabahı Beyaz Saray'a yaklaşık 1,6 kilometre uzaklıktaki Logan Circle bölgesinde silahlı saldırı yaşandı. Associated Press'in (AP) aktardığı bilgilere göre, polis ekipleri 15. Cadde ile P Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana gelen olayda 4 kişinin vurulduğunu bildirdi.

İhbarların ardından bölgeye çok sayıda polis ve acil müdahale ekibi yönlendirildi. Güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, bazı yollar trafiğe kapatıldı. Yakındaki okullarda da güvenlik amacıyla tedbir uygulandığı bildirildi.

BEYAZ SARAY YAKINLARINDAKİ SALDIRIDA ÖLÜ VAR MI?

Saldırının ardından ölü ve yaralı sayısına ilişkin farklı bilgiler gündeme geldi. İlk paylaşımlarda olayda hayatını kaybedenlerin bulunduğu öne sürülse de Associated Press'in polis açıklamasına dayandırdığı haberinde 4 kişinin vurulduğu bilgisi yer aldı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumuna ve olayda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin ayrıntıları henüz açıklamadı.

Bu nedenle saldırıda ölü olup olmadığına ilişkin kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Olayla ilgili resmi açıklamaların ve soruşturmanın sonuçlarının takip edildiği bildiriliyor.

ABD POLİSİNDEN BEYAZ SARAY YAKININDAKİ SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Washington polisi, olayın ardından vatandaşlara Logan Circle bölgesinden uzak durmaları yönünde uyarıda bulundu. Polis ekiplerinin birden fazla noktada inceleme yaptığı ve saldırının gerçekleştiği alanın çevresinde güvenlik önlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

Washington Post'un haberine göre polis, saldırının ardından şüpheliyi arama çalışmalarına başladı. Şüphelinin kimliği ve olayın hangi nedenle gerçekleştiği konusunda ise henüz ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.