Beyaz Saray Düştü filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Beyaz Saray Düştü filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Beyaz Saray Düştü filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Beyaz Saray Düştü filmini izleyecek olanların merak ettiği Beyaz Saray Düştü konusu nedir, Beyaz Saray Düştü oyuncuları kimler ve Beyaz Saray Düştü özeti gibi konuları inceliyoruz.

BEYAZ SARAY DÜŞTÜ (WHITE HOUSE DOWN) FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ? OYUNCULARI KİM, KONUSU NE?

Aksiyon tutkunlarının nefesini kesen Beyaz Saray Düştü (White House Down) filmi, televizyon ekranlarında ve dijital platformlarda izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Roland Emmerich'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve gerilim dozajının bir an olsun düşmediği yapım hakkında tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Beyaz Saray Düştü filmi nerede ve ne zaman çekildi? Beyaz Saray Düştü oyuncuları kimler ve konusu ne? İşte filme dair merak edilen tüm detaylar...

BEYAZ SARAY DÜŞTÜ FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Beyaz Saray Düştü (White House Down) filminin çekimlerine 2012 yılının Temmuz ayında başlandı ve çekimler aynı yılın sonlarında tamamlandı. Film, 28 Haziran 2013 tarihinde dünya genelinde vizyona girdi.

Filmin hikayesi ABD'nin başkenti Washington D.C.'de geçmesine rağmen, çekimlerin büyük çoğunluğu Kanada'nın Montreal kentinde bulunan La Cité du Cinéma stüdyolarında gerçekleştirildi. Beyaz Saray'ın içi, Oval Ofis ve helikopter sahneleri için stüdyoda devasa ve birebir ölçekli özel setler kuruldu.

BEYAZ SARAY DÜŞTÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

John Cale (Channing Tatum), Amerika Birleşik Devletleri Başkanı James Sawyer'ı (Jamie Foxx) korumakla görevli Gizli Servis ekibine katılmak isteyen eski bir asker ve polistir. mülakata giden John, küçük kızı Emily'yi de yanına alarak Beyaz Saray turuna katılır.

Ancak tam bu sırada ağır silahlı, paramiliter bir terörist grup Beyaz Saray'ı işgal eder. Hükümet kaosa sürüklenirken ve zaman daralırken; John Cale hem ABD Başkanı'nı korumak, hem kızını kurtarmak hem de ülkeyi büyük bir felaketten korumak için tek başına amansız bir mücadeleye girişir.

BEYAZ SARAY DÜŞTÜ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin zengin oyuncu kadrosunda Hollywood'un tanınan isimleri yer alıyor:

• Channing Tatum – John Cale (Aşırı Yetenekli Polis / Eski Asker)

• Jamie Foxx – Başkan James Sawyer (ABD Başkanı)

• Maggie Gyllenhaal – Carol Finnerty (Gizli Servis Ajanı)

• Jason Clarke – Emil Stenz (Terörist Grubu Lideri)

• Joey King – Emily Cale (John Cale'in Kızı)

• Richard Jenkins – Eli Raphelson (Temsilciler Meclisi Başkanı)

• James Woods – Martin Walker (Gizli Servis Başkanı)

• Nicolas Wright – Donnie (Beyaz Saray Tur Rehberi)