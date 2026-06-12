Beyaz et şirketlerine neden operasyon düzenlendi, fiyatlar düşecek mi? SON DAKİKA! Beyaz ette son durum nedir?
Beyaz et şirketlerine neden operasyon düzenlendi? Son dakika gelişmesine göre rekabet soruşturmaları ve fiyat hareketleri kapsamında bazı beyaz et üreticilerine yönelik başlatılan incelemeler gündeme geldi. “Beyaz ette son durum nedir, fiyatlar düşecek mi?” soruları araştırılırken, operasyonun sektöre etkileri merak konusu oldu. Peki, beyaz et şirketlerine neden operasyon düzenlendi, fiyatlar düşecek mi? Beyaz ette son durum nedir?
Beyaz et piyasasında neden operasyon yapıldı, fiyatlar düşecek mi? Yetkili kurumlar tarafından yürütülen denetim ve incelemeler sonrası bazı şirketlere yönelik adımlar atılırken, sektördeki fiyat hareketliliği dikkat çekti. “Beyaz et fiyatları ne olacak?” sorusu gündemde yer alırken, gelişmeler ve piyasalara olası etkiler haberimizde...
BEYAZ ET ŞİRKETLERİNE OPERASYON MU DÜZENLENDİ?
Beyaz et sektöründe serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdikleri ve haksız fiyat artışlarına yol açtıkları iddiasıyla 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 32 şüpheli gözaltına alınırken, 13 şirkete denetim kayyumu atandı.
13 ŞİRKETE DENETİM KAYYUMU ATANDI
Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir adım da şirketlere yönelik oldu. Bakan Gürlek, temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun şekilde sürdürülmesi amacıyla soruşturma kapsamındaki 13 şirkete denetim kayyumu atandığını duyurdu.
Denetim kayyumu atanan şirketler şöyle:
- Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.
- Orvital Organik Gıda Ürün ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- AS Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Bakpiliç Entegre Tavukçuluk Anonim Şirketi
- Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi
- Bupiliç Entegre Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Ak Piliç Ticaret Limited Şirketi
- Er Piliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi
- Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi Anonim Şirketi
- Ay-Pi Tavukçuluk Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Gedik)
32 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Yürütülen soruşturmada, serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandı. Operasyonun, vatandaşların temel gıda ürünlerine adil ve makul koşullarda ulaşabilmesini sağlamak amacıyla yürütüldüğü belirtildi.
BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların ekonomik haklarını zedeleyen ve piyasa düzenini bozmaya yönelik girişimlere müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. Gürlek açıklamasında, "Hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde; vatandaşlarımızın ekonomik haklarını zedeleyen, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyecektir" ifadelerini kullandı.
KURUMLARA TEŞEKKÜR ETTİ
Bakan Gürlek, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Rekabet Kurumu, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile MASAK yetkililerine teşekkür etti.
Operasyona ilişkin şüpheli listesi şöyle:
- Tolga Gündüz – Banvit CEO
- Emre Karabatak – Banvit Muh. Müd.
- Levent Aytimur – Banvit Finans Yön.
- Mustafa Fahrettin Aksoy – Akpiliç Yön. Kur. Başkanı
- Bahattin Bak – Bakpiliç Şirket Ortağı
- Seyfi Sedat Demirci – Bakpiliç Muh. Müd.
- Galip Yeşilbaş – Aspiliç Yön. Kur. Başkanı
- Arif Yakup Kaplan – Aspiliç Genel Md. Yrd.
- Onur Özkul – Bupiliç Yön. Kurulu Üyesi
- Mustafa Baramuk – Bupiliç Finansman Yönt.
- Hüseyin Durmaz – Bupiliç Muhs. Müd.
- Mehmet Aydın – Erpiliç Müdür Yardımcısı
- Musa Erkal – Erpiliç Muh. Müd.
- Mustafa Ericek – Erpiliç Yön. Kur. Bşk. V.
- Nihat Özbey – Gedik Pazarlama Müdürü
- Hüsniye Kara – Gedik Finansman Yönt.
- Özer Usta – Hastavuk Genel Müdür
- Özgür Yılmaz – Hastavuk Yönt. Başk. V.
- Özer Matlı – Keskinoğlu Yön. Kur. Üyesi
- Pınar Kap – Keskinoğlu Muh. Müd.
- Başak Kılıç – Şenpiliç Muh. Müd.
- Zeynep Çiçek – Şenpiliç Finansman Yön.
- Batuhan Tiryakioğlu – Orvital Yön. Kur. Başkanı
- Özkan Gültekin – Orvital Yönetici
- İsmail Hakkı Aydın – Aypi Yön. Kur. Üyesi
- Ergun Abalıoğlu – Lezita Yön. Kur. Üye
- Muammer Harmancı – Lezita Genel Md. Yrd.
- Musa Örsan Dursun – Lezita Finansman Yönt.
DENETİM KAYYUMU NEDİR?
Denetim kayyumu; devam eden bir adli soruşturma sürecinde şirket yönetimini tamamen devralmak yerine, mevcut yönetimin aldığı kararları, ticari faaliyetleri ve finansal işlemleri hukuka uygunluk açısından adım adım incelemekle görevlendirilen mahkeme atamalı resmi bir denetçidir. Bu atamanın tüketici lehine en büyük faydası, soruşturma altındaki şirketlerin üretim ve tedarik süreçlerinin sekteye uğramasını engelleyerek piyasada ürün kıtlığı yaşanmasının önüne geçmesidir. Aynı zamanda bu sıkı denetim sayesinde; söz konusu şirketlerin stokçuluk yapması, malları satıştan kaçırması veya aralarında anlaşıp kartel oluşturarak suni fiyat artışlarına gitmesi engellenir; böylece vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine kesintisiz, adil ve şeffaf fiyatlarla ulaşması yasal güvence altına alınmış olur.