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Beşiktaş Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Beşiktaş Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusu, siyah-beyazlı taraftarların gündemindeki yerini koruyor. Beşiktaş'ın Midtjylland ile oynayacağı kritik karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında sahaya çıkmaya hazırlanan Beşiktaş'ın Midtjylland ile oynayacağı mücadele öncesinde maçın yayın detayları merak ediliyor. "Beşiktaş Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" soruları arama motorlarında öne çıkarken, karşılaşmaya ilişkin tüm ayrıntılar futbolseverlerin yakın takibinde bulunuyor.

BEŞİKTAŞ - MIDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme turunda Danimarka temsilcisi FC Midtjylland'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekibin Avrupa kupalarındaki kritik mücadelesi öncesinde futbolseverler, maçın tarihi, saati, yayın kanalı ve oynanacağı stadyuma ilişkin detayları araştırıyor. İşte Beşiktaş - Midtjylland karşılaşmasına dair tüm bilgiler...

BEŞİKTAŞ - MIDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme turundaki Beşiktaş - FC Midtjylland karşılaşması, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü oynanacak. Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde avantajlı bir skor elde ederek tur yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ - MIDTJYLLAND MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile FC Midtjylland arasında oynanacak kritik mücadele 21.00'de başlayacak. Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte futbolseverler, siyah-beyazlı ekibin Avrupa serüvenindeki ilk resmi sınavını yakından takip edecek.

BEŞİKTAŞ - MIDTJYLLAND MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - FC Midtjylland mücadelesi, S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, internet üzerinden yayın yapan S Sport Plus aboneliği aracılığıyla maçı canlı izleyebilecek.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme turundaki Beşiktaş - FC Midtjylland karşılaşmasına Beşiktaş Park ev sahipliği yapacak. İstanbul'da oynanacak mücadelede siyah-beyazlılar, taraftarının desteğiyle sahadan avantajlı bir sonuçla ayrılmayı amaçlıyor.

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA AVANTAJ PEŞİNDE

Yeni sezona Avrupa kupalarında güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş, Midtjylland karşısında galibiyet alarak rövanş öncesinde avantaj elde etmeyi hedefliyor. Teknik heyet ve futbolcular, taraftar desteğini de arkasına alarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmek için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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