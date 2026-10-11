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Beşiktaş - Kocaelispor maçı canlı izle: Beşiktaş - Kocaelispor canlı, full, Hd, şifresiz nereden izlenir?

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Beşiktaş - Kocaelispor maçı canlı izle: Beşiktaş - Kocaelispor canlı, full, Hd, şifresiz nereden izlenir?
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Beşiktaş-Kocaelispor maçı canlı izle seçenekleri, Trendyol Süper Lig karşılaşmasını takip etmek isteyen futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 11 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi kaçırmak istemeyen taraftarlar, “Beşiktaş-Kocaelispor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor.

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Kocaelispor'u karşı karşıya getirecek mücadele için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Maçı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, Beşiktaş- Kocaelispor canlı izle, HD yayın ve şifresiz izleme seçeneklerini araştırıyor. 11 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşmanın yayın adresi de merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki, Beşiktaş- Kocaelispor maçı hangi kanalda, canlı yayın nereden izlenir? İşte karşılaşmanın yayın detayları...

BEŞİKTAŞ - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş- Kocaelispor maçı, 11 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak. Trendyol Süper Lig kapsamında gerçekleşecek karşılaşma için futbolseverler maç saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor.

BEŞİKTAŞ - KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Kocaelispor arasındaki mücadele, 11 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar, maç öncesinde yayın bilgilerine ulaşmaya çalışıyor.

BEŞİKTAŞ - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Kocaelispor maçı, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı beIN Sports 1 ekranlarından takip edebilecek.

İLK 11

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Cerny, Orkun, Miretti, Trossard, Vlahovic.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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