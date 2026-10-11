Beşiktaş - Kocaelispor maçı canlı izle: Beşiktaş - Kocaelispor canlı, full, Hd, şifresiz nereden izlenir?

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Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Kocaelispor'u karşı karşıya getirecek mücadele için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Maçı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, Beşiktaş- Kocaelispor canlı izle, HD yayın ve şifresiz izleme seçeneklerini araştırıyor. 11 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşmanın yayın adresi de merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki, Beşiktaş- Kocaelispor maçı hangi kanalda, canlı yayın nereden izlenir? İşte karşılaşmanın yayın detayları...

BEŞİKTAŞ - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş- Kocaelispor maçı, 11 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak. Trendyol Süper Lig kapsamında gerçekleşecek karşılaşma için futbolseverler maç saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor.

BEŞİKTAŞ - KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Kocaelispor arasındaki mücadele, 11 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar, maç öncesinde yayın bilgilerine ulaşmaya çalışıyor.

BEŞİKTAŞ - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Kocaelispor maçı, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı beIN Sports 1 ekranlarından takip edebilecek.

İLK 11

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Cerny, Orkun, Miretti, Trossard, Vlahovic.