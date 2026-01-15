Beşiktaş Keçiörengücü maç özeti ve golleri! (ÖZET) Beşiktaş Keçiörengücü kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan fırtınası dindi, gözler Beşiktaş Keçiörengücü maç özeti ve gollerine çevrildi. Beşiktaş'ın kupa yolculuğundaki bu kritik sınavında rakip fileleri havalandıran isimler ve karşılaşmanın sonucuna dair tüm ayrıntılar netleşti. İşte kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Beşiktaş Keçiörengücü maçı kaç kaç bitti sorusunun cevabı ve müsabakanın nefes kesen dakikalarından kesitler...

BEŞİKTAŞ - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) heyecan dolu bir akşam futbolseverleri bekliyor. Beşiktaş, kupadaki iddiasını sürdürmek amacıyla kendi sahasında Ankara temsilcisi Keçiörengücü ile karşı karşıya geliyor. Spor dünyasının kilitlendiği bu önemli randevu, 15 Ocak Perşembe günü saat 20:30'da başlayacak. Maçı televizyondan takip etmek isteyenler için müsabaka, ATV kanalından naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

BEŞİKTAŞ - KEÇİÖRENGÜCÜ CANLI İZLE: ATV FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Mücadeleyi donmadan, HD kalitesinde ve kesintisiz izlemek isteyen taraftarlar için ATV yayın platformlarındaki kanal numaraları şu şekildedir:

Digiturk: 25. Kanal

D-Smart: 25. Kanal

Kablo TV: 24. Kanal

Tivibu: 24. Kanal

Turkcell TV+: 24. Kanal

Vodafone TV: 25. Kanal

Ayrıca uydu üzerinden izlemek isteyenler için Türksat uydusu üzerinden şifresiz erişim sağlanırken, internet kullanıcıları ATV'nin resmi web sitesi üzerinden "Canlı Yayın" sekmesiyle maça ortak olabilirler.

KUPA MESAİSİ TÜPRAŞ STADYUMU'NDA OYNANACAK

Beşiktaş ve Keçiörengücü'nü karşı karşıya getirecek olan bu kritik ZTK müsabakası, İstanbul'un kalbinde, Beşiktaş'ın evi olan Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Siyah-beyazlı taraftarların büyük ilgi göstermesi beklenen maçta, her iki ekip de bir üst tur bileti için ter dökecek. Tek maç eleme formatının heyecanıyla sahaya çıkacak takımların performansı merakla bekleniyor.

BEŞİKTAŞ - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte, maçın en önemli anlarını ve gollerini kaçıranlar için geniş özet seçenekleri sunulacak. Beşiktaş Keçiörengücü maç özeti ve golleri, maçın hemen ardından ATV'nin dijital platformları, resmi web sitesi ve YouTube kanalı üzerinden izlenebilecek. Mücadelenin tüm kritik pozisyonlarına ve gol analizlerine bu platformlar aracılığıyla şifresiz olarak ulaşabilirsiniz.