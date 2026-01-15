Beşiktaş Keçiörengücü CANLI nereden izlenir? Beşiktaş Keçiörengücü maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Beşiktaş ve Keçiörengücü, Türkiye Kupası'ndaki kozlarını paylaşmak üzere sahaya çıkıyor. "Beşiktaş maçı hangi kanalda?" ve "Maç saat kaçta başlayacak?" soruları arama motorlarında ilk sıralara yerleşti. Mücadeleyi televizyondan şifresiz veya internet üzerinden donmadan izlemek isteyenler için canlı yayın detayları belli oldu. İşte ATV platformları üzerinden karşılaşmayı canlı takip edebileceğiniz tüm kanallar ve frekans bilgileri...

BEŞİKTAŞ - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) heyecan dolu bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Beşiktaş, kupadaki iddialı yürüyüşünü sürdürmek adına Ankara temsilcisi Keçiörengücü'nü konuk ediyor. Futbol tutkunlarının merakla beklediği bu önemli müsabaka, 15 Ocak Perşembe akşamı saat 20:30'da başlayacak. İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu zorlu randevu, kupa serüveninde kritik bir viraj niteliği taşıyor.

BEŞİKTAŞ - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ YAYINLANACAK?

Beşiktaş ile Keçiörengücü arasındaki bu çekişmeli mücadele, yayıncı kuruluşun aldığı karar doğrultusunda ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, herhangi bir ek ücret ödemeden veya şifreli platform üyeliğine gerek duymadan müsabakayı takip edebilecekler. ATV'nin geniş yayın ağı sayesinde karşılaşma, hem televizyondan hem de internet üzerinden donmadan, yüksek çözünürlükle izlenebilecek.

ATV CANLI MAÇ İZLE: FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Mücadeleyi kesintisiz ve HD kalitesinde izlemek isteyen taraftarlar için ATV'nin dijital yayın platformlarındaki kanal numaraları şu şekildedir:

Digiturk: 25. Kanal

D-Smart: 25. Kanal

Tivibu: 24. Kanal

Turkcell TV+: 24. Kanal.

Kablo TV: 24. Kanal

Vodafone TV: 25. Kanal

Ayrıca uydu üzerinden izlemek isteyenler için Türksat uydusu üzerinden şifresiz erişim imkanı bulunmaktadır. İnternet kullanıcıları ise ATV'nin resmi web sitesi veya canlı yayın uygulamaları üzerinden "ATV canlı izle" seçeneğiyle maça ortak olabilirler.

TÜPRAŞ STADYUMU'NDA KUPA MESAİS

Beşiktaş, taraftar desteğini de arkasına alarak Keçiörengücü karşısında avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. İstanbul'un kalbinde, Tüpraş Stadyumu'nun atmosferinde oynanacak bu maç, Ankara ekibi için de kendini kanıtlama fırsatı sunuyor. Tek maç eleme usulüne göre veya grup aşamasına göre büyük önem taşıyan bu karşılaşmada, her iki takımın da sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkması bekleniyor.