Beşiktaş Hradec Kralov maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş-Hradec Kralove rövanş karşılaşması 13 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turuna yükselmek isteyen Beşiktaş’ın kritik mücadelesi S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam etmek isteyen Beşiktaş, kritik mücadelede Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı taraftarlar, Avrupa kupalarındaki önemli karşılaşma öncesinde “Beşiktaş-Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. Mücadelenin yayın bilgileri, tarihi ve başlama saati futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Hradec Kralove arasındaki UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme karşılaşması S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Avrupa kupalarında tur mücadelesi verecek olan Beşiktaş’ın kritik karşılaşmasını takip etmek isteyen futbolseverler, S Sport Plus üzerinden mücadeleyi canlı izleyebilecek.

BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI S SPORT PLUS'TA NASIL İZLENİR?

Beşiktaş-Hradec Kralove karşılaşmasını S Sport Plus üzerinden izlemek isteyen izleyiciler, platformun internet yayını üzerinden mücadeleyi takip edebilecek. S Sport Plus, internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverlerin platform üzerinden üyelik ve erişim koşullarını kontrol etmesi gerekiyor.

BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI HANGİ GÜN?

Futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş-Hradec Kralove karşılaşması 13 Ağustos 2026 Perşembe günü oynanacak. UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme turundaki mücadelede Beşiktaş, sahasında avantaj elde ederek Avrupa kupalarındaki yolculuğunu sürdürmeyi hedefleyecek.

BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Hradec Kralove maçı 13 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Siyah-beyazlı ekibin UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme turundaki karşılaşması için taraftarlar maç saatinde ekran başında olacak.

BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ile Hradec Kralove arasındaki UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçı İstanbul'da, Beşiktaş Park Stadyumu'nda oynanacak. Siyah-beyazlıların kendi sahasında çıkacağı mücadelede tribünlerin de büyük bir atmosfer oluşturması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI İLE İLGİLİ BİLGİLER

UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme kapsamında oynanacak Beşiktaş-Hradec Kralove karşılaşmasının maç günü, saati ve yayıncısı şöyle:

• Maç: Beşiktaş - Hradec Kralove

• Tarih: 13 Ağustos 2026 Perşembe

• Saat: 20.00

• Stadyum: Beşiktaş Park Stadyumu, İstanbul

• Yayın: S Sport Plus

• Yayın şekli: İnternet üzerinden şifreli yayın