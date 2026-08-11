Beşiktaş Hradec Kralov maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki Hradec Kralove rövanş maçı için geri sayım başladı. İlk karşılaşmada Çekya temsilcisini deplasmanda 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, turu geçmek için İstanbul’da sahaya çıkacak. Futbolseverler ise “Beşiktaş Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor.
Beşiktaş-Hradec Kralove rövanş karşılaşması 13 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turuna yükselmek isteyen Beşiktaş’ın kritik mücadelesi S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam etmek isteyen Beşiktaş, kritik mücadelede Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı taraftarlar, Avrupa kupalarındaki önemli karşılaşma öncesinde “Beşiktaş-Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. Mücadelenin yayın bilgileri, tarihi ve başlama saati futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş ile Hradec Kralove arasındaki UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme karşılaşması S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Avrupa kupalarında tur mücadelesi verecek olan Beşiktaş’ın kritik karşılaşmasını takip etmek isteyen futbolseverler, S Sport Plus üzerinden mücadeleyi canlı izleyebilecek.
BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI S SPORT PLUS'TA NASIL İZLENİR?
Beşiktaş-Hradec Kralove karşılaşmasını S Sport Plus üzerinden izlemek isteyen izleyiciler, platformun internet yayını üzerinden mücadeleyi takip edebilecek. S Sport Plus, internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverlerin platform üzerinden üyelik ve erişim koşullarını kontrol etmesi gerekiyor.
BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI HANGİ GÜN?
Futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş-Hradec Kralove karşılaşması 13 Ağustos 2026 Perşembe günü oynanacak. UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme turundaki mücadelede Beşiktaş, sahasında avantaj elde ederek Avrupa kupalarındaki yolculuğunu sürdürmeyi hedefleyecek.
BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI SAAT KAÇTA?
Beşiktaş-Hradec Kralove maçı 13 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Siyah-beyazlı ekibin UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme turundaki karşılaşması için taraftarlar maç saatinde ekran başında olacak.
BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Beşiktaş ile Hradec Kralove arasındaki UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçı İstanbul'da, Beşiktaş Park Stadyumu'nda oynanacak. Siyah-beyazlıların kendi sahasında çıkacağı mücadelede tribünlerin de büyük bir atmosfer oluşturması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI İLE İLGİLİ BİLGİLER
UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme kapsamında oynanacak Beşiktaş-Hradec Kralove karşılaşmasının maç günü, saati ve yayıncısı şöyle:
• Maç: Beşiktaş - Hradec Kralove
• Tarih: 13 Ağustos 2026 Perşembe
• Saat: 20.00
• Stadyum: Beşiktaş Park Stadyumu, İstanbul
• Yayın: S Sport Plus
• Yayın şekli: İnternet üzerinden şifreli yayın