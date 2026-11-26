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Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı hakemi kim, maçı kim yönetiyor soruları karşılaşma öncesinde merak ediliyor. UEFA'nın açıkladığı hakem atamalarına göre Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçını Danimarkalı hakem Morten Krogh yönetecek. Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı 26 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Gürcistan'ın Batum kentindeki Batumi Arena'da oynanacak karşılaşma, TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER SHEVA MAÇINI KİM YÖNETİYOR?

Karşılaşmada düdük Danimarka Futbol Federasyonu hakemlerinden Morten Krogh'da olacak.

YARDIMCI HAKEMLER KİM?

Morten Krogh'un yardımcılıklarını Victor Skytte ve Steffen Bramsen yapacak.

BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER SHEVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten de izlenebilecek.