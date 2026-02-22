Beşiktaş Göztepe maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Göztepe 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Süper Lig'de heyecan dorukta! Beşiktaş-Göztepe maçında hangi oyuncular sahaya çıkacak? Beşiktaş'ın Göztepe karşısındaki ilk 11'i ve olası sürpriz kadro değişiklikleri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maç öncesi tüm kadro detayları ve kritik bilgiler haberimizde yer alıyor.

BEŞİKTAŞ VS GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Göztepe, Trendyol Süper Lig'in heyecan dolu karşılaşmasında sahaya çıkıyor. Futbolseverler, maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Beşiktaş-Göztepe mücadelesi, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

BEİN SPORTS 1 CANLI İZLEME BİLGİLERİ VE FREKANS DETAYLARI

Bein Sports 1, Digiturk 77 ve Kablo TV 232 numaralı kanallardan yayınlanıyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli olarak maç takip edilebiliyor. Bu sayede ister televizyon, ister online olarak maçı kaçırmadan izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Süper Lig'de kritik öneme sahip Beşiktaş-Göztepe mücadelesi 22 Şubat Pazar günü oynanacak. Taraftarlar, maç gününe kadar tüm gelişmeleri takip ederek karşılaşma için hazırlık yapabilir.

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Beşiktaş ile Göztepe arasındaki heyecan dolu mücadele 20:00'de başlayacak. Maç öncesi kadrolar, son dakika gelişmeleri ve olası sürprizler futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş-Göztepe karşılaşması, İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek. Ev sahibi avantajıyla sahaya çıkacak Beşiktaş, Göztepe karşısında kritik puanları kazanmak için sahada olacak.

İLK 11'LER: