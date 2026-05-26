Beşiktaş Galatasaray basket maçı hangi kanalda, Beşiktaş GAİN Galatasaray MCT Technic ne zaman, saat kaçta?

Basketbol tutkunlarının merakla beklediği Beşiktaş GAİN - Galatasaray MCT Technic karşılaşması öncesinde yayın bilgileri araştırılıyor. “Beşiktaş Galatasaray basketbol maçı canlı izle”, “derbi saat kaçta başlayacak?” ve “hangi kanalda yayınlanacak?” soruları arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yer aldı.

Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final karşılaşması, 26 Mayıs 2026 Salı günü oynanacak. Ezeli rakiplerin parkede kozlarını paylaşacağı mücadele büyük heyecana sahne olacak.

Beşiktaş GAİN ile Galatasaray MCT Technic arasındaki kritik play-off mücadelesi saat 20.30’da başlayacak. Basketbol tutkunları karşılaşmayı canlı takip edebilecek.

Basketbol Süper Ligi Play-Off karşılaşması Bein Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele şifreli yayın kapsamında izleyicilerle buluşacak.

Bein Sports 5 yayını; Digiturk 81 ve Kablo TV 236 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca kanal, Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla da şifreli olarak yayın yapıyor.

Beşiktaş GAİN ile Galatasaray MCT Technic arasındaki Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final karşılaşması, İstanbul’da bulunan Beşiktaş Akatlar Arena’da oynanacak. Taraftarlar dev derbide takımlarının galibiyet mücadelesine tanıklık edecek.