Beşiktaş Erzurumspor muhtemel 11'leri açıklandı mı, Beşiktaş maç kadrosunda kimler var?

Beşiktaş-Erzurumspor maçı öncesinde gözler takımların kadrolarına çevrildi. Beşiktaş Erzurumspor muhtemel 11'leri açıklandı mı? ve Beşiktaş Erzurumspor maç kadrosunda kimler var? soruları karşılaşma öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Siyah-beyazlıların Erzurumspor karşısında sahaya süreceği muhtemel 11 ve maç kadrosunda bulunacak futbolcular merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ ERZURUMSPOR MUHTEMEL 11'LERİ: MAÇ KADROSUNDA KİMLER VAR?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında Erzurumspor FK'yı ağırlayacak. Fenerbahçe karşısında aldığı kritik galibiyetle moral bulan siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde 3 puan alarak çıkışını sürdürmek istiyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında ise Beşiktaş Erzurumspor muhtemel 11'leri ve maç kadrosunda yer alacak futbolcular geliyor.

BEŞİKTAŞ ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Erzurumspor FK arasındaki mücadele 11 Eylül Cuma günü oynanacak. Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirilecek karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Mücadelede hakem Gürcan Hasova düdük çalacak. Beşiktaş-Erzurumspor karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN LİGDEKİ SON DURUMU

Sezona Eyüpspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, ikinci haftada Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip daha sonra Çorum FK'yı 6-2 yenerek yeniden 3 puanla tanıştı.

Beşiktaş, ligin 4. haftasında ise deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Geride başladığı derbiyi Rıdvan Yılmaz ve Dusan Vlahovic'in golleriyle 2-1 kazanan siyah-beyazlılar, puanını 9'a çıkardı.

ERZURUMSPOR'UN LİGDEKİ PERFORMANSI

Erzurumspor FK ise sezona istediği başlangıcı yapamadı. İlk iki haftada Amed Sportif Faaliyetler ve Galatasaray karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılan Erzurum temsilcisi, Gençlerbirliği deplasmanında 1-1 berabere kaldı.

Mavi-beyazlılar, 4. haftada Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. Erzurumspor, Beşiktaş deplasmanından da puanla dönerek yükselişini sürdürmeyi amaçlıyor.

BEŞİKTAŞ ERZURUMSPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen kadroları belli oldu.

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'İ

Nübel, Amir, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih Özcan, Orkun, Olaitan, Poku, Trossard, Hyeon Gyu.

ERZURUMSPOR MUHTEMEL 11'İ

Ertuğrul, Orhan, Gerxhaliu, Mustafa, Mujakic, Giorbelidze, Mustafa, Sefa, Baiye, Rodriguez, Eren.

VLAHOVIC BEŞİKTAŞ-ERZURUMSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisindeki galibiyetinde gol atan Dusan Vlahovic, aldığı 1 maçlık ceza nedeniyle Erzurumspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı yönetim, Vlahovic'in cezasının kaldırılması için Tahkim Kurulu'na başvurmuştu. Ancak Tahkim Kurulu'nun cezayı onamasıyla Sırp golcü Erzurumspor maçında takımını yalnız bırakacak.

BEŞİKTAŞ İLE ERZURUMSPOR ARASINDAKİ MAÇLAR

Beşiktaş ile Erzurumspor FK daha önce Süper Lig'de dört kez karşı karşıya geldi. Bu maçların üçünü Beşiktaş kazanırken, bir mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Siyah-beyazlı ekip, Erzurumspor'a karşı Süper Lig'deki üç galibiyetinde de en az üç gol atmayı başardı. İki takımın tüm kulvarlardaki resmi karşılaşmalarında ise Erzurumspor'un da iki galibiyeti bulunuyor.

BEŞİKTAŞ ERZURUMSPOR MAÇ KADROSUNDA KİMLER VAR?

Beşiktaş-Erzurumspor maçı öncesinde açıklanan muhtemel kadrolara göre siyah-beyazlıların kalede Nübel ile başlaması, savunmada ise Amir, Djalo ve Emirhan'a görev vermesi bekleniyor.

Orta sahada Salih Özcan ve Orkun'un forma giymesi, hücum hattında ise Olaitan, Poku, Trossard ve Hyeon Gyu'nun görev alması öngörülüyor.

Erzurumspor'da ise Ertuğrul'un kaleyi koruması beklenirken, Orhan, Gerxhaliu, Mustafa ve Mujakic savunmada görev yapacak. Sefa, Baiye ve Rodriguez'in yanı sıra Eren'in de hücum hattında forma giymesi bekleniyor.