Beşiktaş Crystal Palace ilk 11’ler açıklandı mı? SON DAKİKA Beşiktaş Crystal Palace maç kadrosunda kimler var?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’ın Crystal Palace ile oynayacağı karşılaşma için geri sayım sürerken, siyah-beyazlı taraftarların en çok merak ettiği konu iki takımın sahaya hangi 11’lerle çıkacağı oldu. Kritik mücadele öncesinde “Beşiktaş Crystal Palace ilk 11’ler açıklandı mı?” ve “maç kadrosunda kimler var?” soruları arama motorlarında öne çıkıyor.
Beşiktaş – Crystal Palace maçının ilk 11’leri henüz açıklanmadı. UEFA müsabakalarında resmi kadrolar genellikle maç saatinden yaklaşık bir saat önce duyuruluyor. Ancak siyah-beyazlılarda karşılaşma öncesinde eksik oyuncular netlik kazandı. İşte Beşiktaş – Crystal Palace maçı öncesinde kadrolara dair bilinenler.
BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE İLK 11’LER AÇIKLANDI MI?
Hayır, iki takımın ilk 11’leri henüz açıklanmadı. Saat 22.00’de başlayacak karşılaşmanın resmi kadrolarının akşam saatlerinde, maçtan yaklaşık bir saat önce paylaşılması bekleniyor. Kadrolar açıklandığında haberimiz güncellenecek.
BEŞİKTAŞ’TA EKSİKLER KİMLER?
Siyah-beyazlılarda kaptan Orkun Kökçü, sakatlığı nedeniyle Crystal Palace karşısında forma giyemeyecek. Kanat oyuncusu Milot Rashica da sakatlığı nedeniyle maç öncesi son antrenmanda yer almadı. Bu sezon Avrupa’da gösterdiği performansla takımın en skorer isimleri arasında yer alan Orkun Kökçü’nün yokluğu, teknik direktör Vincenzo Italiano’nun orta saha tercihlerini doğrudan etkileyecek.
BEŞİKTAŞ MAÇA NASIL HAZIRLANDI?
Beşiktaş, Crystal Palace maçının hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri’nde Vincenzo Italiano yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı. İdmanın basına kapalı bölümünde İngiliz ekibiyle oynanacak müsabakanın taktiği üzerinde duruldu.
BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Karşılaşma bugün, 22 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.00’de Beşiktaş Park’ta başlayacak. Mücadele TRT 1’den şifresiz olarak canlı yayınlanacak; internetten izlemek isteyenler tabii platformunu kullanabilecek.
MAÇIN HAKEMİ KİM?
Beşiktaş – Crystal Palace maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. VAR’da ise Jeroen Manschot görev yapacak.