Beşiktaş Celtic muhtemel 11'ler: Beşiktaş Celtic maçında kimler eksik, cezalı, sakat, kadro dışı?

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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, İskoçya temsilcisi Celtic ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk üç maçta 7 puan toplayarak yoluna namağlup devam eden siyah-beyazlılar, Glasgow deplasmanında da puan arayacak. Karşılaşma öncesinde iki takımın muhtemel 11'leri, sakat ve cezalı futbolcuları merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Celtic maçında kimler eksik, Orkun Kökçü oynayacak mı? İşte karşılaşma öncesi son kadro durumu ve muhtemel 11'ler.

BEŞİKTAŞ CELTIC MUHTEMEL 11'LER

Karşılaşma öncesinde spor basınında yer alan tahmini kadrolara göre iki takımın sahaya şu 11'lerle çıkması bekleniyor:

Celtic: Johnstone, Donovan, Carter-Vickers, Scales, Tierney, McGregor, Baur, Hassan, Nygren, Osmand, Duran

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih Özcan, Ndidi, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic

Muhtemel kadrolar, maç öncesinde yayımlanan tahminlere dayanıyor. Kesin ilk 11'ler karşılaşma öncesinde kulüpler tarafından açıklanacak.

BEŞİKTAŞ CELTIC MAÇINDA KİMLER EKSİK, SAKAT VE CEZALI?

Beşiktaş'ta Celtic karşılaşması öncesinde Fabio Miretti ve Ümit Akdağ forma giyemeyecek isimler arasında bulunuyor. Miretti omuz sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken Ümit Akdağ, Crystal Palace maçında gördüğü kırmızı kartın ardından cezalı duruma düştü.

Kaptan Orkun Kökçü ise sakatlığını atlatarak Celtic maçı için belirlenen kamp kadrosuna dahil edildi. Teknik direktör Vincenzo Italiano, Orkun'un karşılaşmada yedek kulübesinde olacağını ve ihtiyaç halinde süre alabileceğini açıkladı.

Kasımpaşa karşılaşmasında hastalığı nedeniyle kadroda bulunmayan Ernest Poku da Celtic maçı kafilesine dahil edildi.

Beşiktaş'ın Celtic karşısındaki eksikleri şöyle:

Fabio Miretti: Omuz sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Ümit Akdağ: Kırmızı kart cezası nedeniyle oynayamayacak.

Orkun Kökçü: Sakatlığını atlattı ve maç kadrosuna alındı. Teknik direktörün açıklamasına göre yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

Ernest Poku: Hastalığının ardından takımla çalışmalara katıldı ve kamp kadrosunda yer aldı.

CELTIC'TE HANGİ FUTBOLCULAR SAKAT?

Celtic'te ise Alistair Johnston'ın hamstring sakatlığı nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giymesi beklenmiyor. Yang Hyun-jun'un da hamstring sakatlığı nedeniyle durumu belirsizliğini koruyor.

Kieran Tierney'nin Falkirk maçında aldığı darbenin ardından durumu değerlendirilirken, Celtic teknik heyetinin son kararını maç öncesinde vermesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ CELTIC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Celtic, 5 Kasım 2026 Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında karşı karşıya gelecek. İskoçya'nın Glasgow kentindeki Celtic Park'ta oynanacak mücadele saat 23.00'te başlayacak.

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sascha Stegemann yönetecek. Celtic-Beşiktaş mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NDE KAÇ PUANDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk üç karşılaşmada iki galibiyet ve bir beraberlik aldı. Marsilya'yı 4-1, Hoffenheim'ı 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçlarla 7 puana ulaşan Beşiktaş, lig aşaması puan tablosunda 8. sırada bulunuyor.

Celtic ise ilk üç maçında mağlubiyet yaşadı ve henüz puanla tanışamadı. İskoç temsilcisi, 36 takımlı lig aşamasında 35. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ AVRUPA KUPALARINDA 268. MAÇINA ÇIKACAK

Celtic deplasmanı, Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki 268. karşılaşması olacak. Siyah-beyazlı ekip, geride kalan 267 maçta 104 galibiyet, 51 beraberlik ve 112 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 365 gol atan Beşiktaş, kalesinde 401 gol gördü.