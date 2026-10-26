Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, Beşiktaş Başakşehir maçı bugün mü?

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Beşiktaş – Başakşehir maçı bugün, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 19.00’da başlayacak. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2’den canlı olarak yayınlanacak. İşte karşılaşmanın tarihi, saati ve stadına dair tüm detaylar.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI BUGÜN MÜ?

Evet. Beşiktaş ile Başakşehir bugün, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadele, Trendyol Süper Lig’in 9. haftası programında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 19.00’da başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde güncel bilgilerin takip edilmesi öneriliyor.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Trendyol Süper Lig’in yayıncı kuruluşu beIN Sports’un beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN Sports 2, Digiturk’te 78 numaralı kanalda yer alıyor. Maç şifresiz değil; izlemek için beIN Sports aboneliği gerekiyor. İnternetten izlemek isteyen aboneler beIN CONNECT’i kullanabilecek.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. Maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

PAZARTESİ AKŞAMI SÜPER LİG’DE YOĞUN PROGRAM

Saat 19.00’da Beşiktaş – Başakşehir maçıyla aynı saatte Çaykur Rizespor – Trabzonspor karşılaşması oynanacak. Haftanın kapanış maçında ise saat 21.30’da Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ’IN SIRADAKİ AVRUPA MAÇI

Beşiktaş, Başakşehir maçının ardından UEFA Avrupa Ligi’nde 5 Kasım Perşembe günü Türkiye saatiyle 23.00’te İskoçya’da Celtic’e konuk olacak.