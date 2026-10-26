Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, Beşiktaş Başakşehir maçı bugün mü?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, Beşiktaş Başakşehir maçı bugün mü?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig’de 9. hafta, pazartesi akşamı oynanacak üç karşılaşmayla tamamlanıyor. Bu maçlardan birinde Beşiktaş, sahasında RAMS Başakşehir’i ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde futbolseverler “Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman?”, “saat kaçta?” ve “bugün mü?” sorularına yanıt arıyor.

Beşiktaş – Başakşehir maçı bugün, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 19.00’da başlayacak. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2’den canlı olarak yayınlanacak. İşte karşılaşmanın tarihi, saati ve stadına dair tüm detaylar.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI BUGÜN MÜ?

Evet. Beşiktaş ile Başakşehir bugün, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadele, Trendyol Süper Lig’in 9. haftası programında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 19.00’da başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde güncel bilgilerin takip edilmesi öneriliyor.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Trendyol Süper Lig’in yayıncı kuruluşu beIN Sports’un beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN Sports 2, Digiturk’te 78 numaralı kanalda yer alıyor. Maç şifresiz değil; izlemek için beIN Sports aboneliği gerekiyor. İnternetten izlemek isteyen aboneler beIN CONNECT’i kullanabilecek.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. Maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

PAZARTESİ AKŞAMI SÜPER LİG’DE YOĞUN PROGRAM

Saat 19.00’da Beşiktaş – Başakşehir maçıyla aynı saatte Çaykur Rizespor – Trabzonspor karşılaşması oynanacak. Haftanın kapanış maçında ise saat 21.30’da Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ’IN SIRADAKİ AVRUPA MAÇI

Beşiktaş, Başakşehir maçının ardından UEFA Avrupa Ligi’nde 5 Kasım Perşembe günü Türkiye saatiyle 23.00’te İskoçya’da Celtic’e konuk olacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Bir devir kapanıyor! Türkiye'de manuel vites tarihe karışıyor

Bir devir sona eriyor! Türkiye'de artık kimse yüzüne bakmıyor
Sahte altını dünya şampiyonu güreşçinin kuyumcu dükkanında bozdurdular! Sapanca'da 2 şüpheli onun ihbarıyla yakalandı

Dünya şampiyonu güreşçiyi kandırmaya kalktılar! Sonu hüsran oldu
Montaj mı değil mi? Mahmut Tanal'ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı

Gerçek olabilir mi? Paylaşılan mesaj görseli ortalığı karıştırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araba fiyatına satılan telefonda büyük kriz! Dev şirket sessizliğini bozdu

Araba fiyatına satılan telefonda büyük kriz! Dev şirket sessizliğini bozdu
Korku filmlerini andıran görüntü! Kamera tüm olan biteni kaydetti

Korku filmlerini andıran görüntü! Kamera tüm olan biteni kaydetti
Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış: Cumhurbaşkanı adayımız hazır

CHP'den sürpriz çıkışı! "Cumhurbaşkanı adayımız hazır"
Altında deprem! 3 aydır böylesi görülmemişti

Piyasalarda hesaplar şaştı! 3 ay sonra bir ilk
100. Gazi Koşusu'nun şampiyonu Bay Nalçakan pistlere veda etti

Türk atçılığında bir devir kapandı!

Yanı başında bomba patladı! Hiçbir şey olmamış gibi yürüdü

Dronun bıraktığı bomba önünde patladı, sonrası ağızları açık bıraktı
Rus gençlerin yeni akımı dehşete düşürdü

Ellerindeki çekiçlerin nedeni pes dedirtti